市府投近10億改善岡山排水 里長憂滯洪池設光電廠成破口

高雄市岡山部分地區地勢低窪，每逢大雨易傳淹水災情，高雄市府水利局投入近10億經費改善當地排水，今天副市長林欽榮前往潭底小抽水站視察機組更新工程，現場有里長建議，工程完工後也要做好維護，擔憂滯洪池淤積恐成淹水破口。

水利局表示，負責岡山潭底地區排水的土庫排水系統，容易受到強降雨導致排水不及釀淹水災情，因此投入潭底、潭底小抽水站更新，及周邊五甲尾滯洪池等水利工程，這次更新的潭底小抽水站機組，能提將抽水量由9CMS提升至15CMS，已於今年5月完工運作，配合周邊滯洪池、抽水站，預期可大幅改善周邊嘉興、嘉峰、潭底及為隨里地區一帶淹水情形。

林欽榮今天前往視察潭底小抽水站運作情形，視察完後說明，市府已投資9億8千萬經費，解決岡山一帶易淹水問題，這次更新的潭底小抽水站還設有不斷電系統，加上周邊其他抽水站、滯洪池，能在極端氣候下達成防洪抗旱功能，讓當地居民放心。

視察現場嘉峰里長高昭南向林欽榮反應，前鋒子滯洪池池面設有太陽能光電設施，但上游有強降雨，光電板下方就會推滿汙泥，擔憂沒有即時清理會影響滯洪能力。對此林欽榮承諾，會依照契約要求廠商保持滯洪池能量。