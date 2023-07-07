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市府投近10億改善岡山排水 里長憂滯洪池設光電廠成破口

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄副市長林欽榮今天前往潭底小抽水站，視察抽水站運作情形，記者任義宇／攝影
高雄副市長林欽榮今天前往潭底小抽水站，視察抽水站運作情形，記者任義宇／攝影

高雄市岡山部分地區地勢低窪，每逢大雨易傳淹水災情，高雄市府水利局投入近10億經費改善當地排水，今天副市長林欽榮前往潭底小抽水站視察機組更新工程，現場有里長建議，工程完工後也要做好維護，擔憂滯洪池淤積恐成淹水破口。

水利局表示，負責岡山潭底地區排水的土庫排水系統，容易受到強降雨導致排水不及釀淹水災情，因此投入潭底、潭底小抽水站更新，及周邊五甲尾滯洪池等水利工程，這次更新的潭底小抽水站機組，能提將抽水量由9CMS提升至15CMS，已於今年5月完工運作，配合周邊滯洪池、抽水站，預期可大幅改善周邊嘉興、嘉峰、潭底及為隨里地區一帶淹水情形。

林欽榮今天前往視察潭底小抽水站運作情形，視察完後說明，市府已投資9億8千萬經費，解決岡山一帶易淹水問題，這次更新的潭底小抽水站還設有不斷電系統，加上周邊其他抽水站、滯洪池，能在極端氣候下達成防洪抗旱功能，讓當地居民放心。

視察現場嘉峰里長高昭南向林欽榮反應，前鋒子滯洪池池面設有太陽能光電設施，但上游有強降雨，光電板下方就會推滿汙泥，擔憂沒有即時清理會影響滯洪能力。對此林欽榮承諾，會依照契約要求廠商保持滯洪池能量。

水利局回應，前鋒子滯洪池約有37萬5千立方公尺容量，汙泥主要堆積在入流口周遭，去年底至今水利局已清運3萬5千多立方公尺汙泥，而光電板下方因近日水量少，光電板緊貼池底難以清潔，待水量上升後會一併清理，也會定期監測滯洪池容量，保持防洪性能。

林欽榮說明市府已投入近10億經費，改善岡山地區防洪設施。記者任義宇／攝影
林欽榮說明市府已投入近10億經費，改善岡山地區防洪設施。記者任義宇／攝影
有里長反應前鋒子滯洪池淤積問題，林欽榮承諾會要求廠商定期監測清理。記者任義宇／翻攝
有里長反應前鋒子滯洪池淤積問題，林欽榮承諾會要求廠商定期監測清理。記者任義宇／翻攝
小潭底抽水站今年5月完成機組更新，抽水量提升約有1.6倍。記者任義宇／攝影
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滯洪池 淹水 林欽榮 水利局 極端氣候

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