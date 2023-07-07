呼應地方文史特色 鳳山牛寮公園找來「牧牛小童」坐鎮
高雄鳳山牛寮地區家戶早年幾乎都搭牛棚養牛，牧牛景象承載地方特殊意義，高市工務局利用南成里代德二街南北兩側闢成牛寮公園，即特別打造「牧牛小童」意象，讓公園與地方人文歷史更具連結。
鳳山區牛寮公園由公86及87兩處公園用地構成，面積約0.32公頃，近日開放民眾使用，公園內最吸睛的是人口處的「牧牛小童」像，完全呼應牛寮地區歷史背景。
高雄市工務局公園處表示，鳳山牛寮地區早期以農業為生，家戶幾乎都搭建牛棚（草寮）養牛，博得「牛寮」地名，後來歷經紅毛港遷村及第77期市地重劃，呈現全新風貌。
公園處表示，牛寮公園在規畫設計階段即邀公民參與，搜集地方居民想法，在地民眾建議以當地「牛寮」意象作為公園特色，因此打造了「牧牛小童」入口意象。
牛寮公園運用大面積草皮及多種類植栽，另設有兒童遊具、體健設施、廣場、步道等，提供周邊居民及孩童全新的休憩運動的場所。
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