快訊

普丁第一忠臣？打嘴砲沒戰功的車臣「抖音兵團」

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

呼應地方文史特色 鳳山牛寮公園找來「牧牛小童」坐鎮

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
鳳山牛寮公園呼應地方文史特色，打造「牧牛小童」石雕為入口意象。記者王昭月／翻攝
鳳山牛寮公園呼應地方文史特色，打造「牧牛小童」石雕為入口意象。記者王昭月／翻攝

高雄鳳山牛寮地區家戶早年幾乎都搭牛棚養牛，牧牛景象承載地方特殊意義，高市工務局利用南成里代德二街南北兩側闢成牛寮公園，即特別打造「牧牛小童」意象，讓公園與地方人文歷史更具連結。

鳳山區牛寮公園由公86及87兩處公園用地構成，面積約0.32公頃，近日開放民眾使用，公園內最吸睛的是人口處的「牧牛小童」像，完全呼應牛寮地區歷史背景。

高雄市工務局公園處表示，鳳山牛寮地區早期以農業為生，家戶幾乎都搭建牛棚（草寮）養牛，博得「牛寮」地名，後來歷經紅毛港遷村及第77期市地重劃，呈現全新風貌。

公園處表示，牛寮公園在規畫設計階段即邀公民參與，搜集地方居民想法，在地民眾建議以當地「牛寮」意象作為公園特色，因此打造了「牧牛小童」入口意象。

牛寮公園運用大面積草皮及多種類植栽，另設有兒童遊具、體健設施、廣場、步道等，提供周邊居民及孩童全新的休憩運動的場所。

高雄市 運動

延伸閱讀

高雄熱爆了 民眾排隊搶購台電大林廠8支100枝仔冰

水利署推動河槽補注地下水 1年增加1座鳳山水庫蓄水量

全台最大！ 「高雄三井LaLaport」要來了 超過6萬坪、280間店進駐　開幕時間曝光

高市成立公園處 護樹團體：組織能量及專業需提升

相關新聞

呼應地方文史特色 鳳山牛寮公園找來「牧牛小童」坐鎮

高雄鳳山牛寮地區家戶早年幾乎都搭牛棚養牛，牧牛景象承載地方特殊意義，高市工務局利用南成里代德二街南北兩側闢成牛寮公園，即...

屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

提供青年暑假期間體驗職場，增加實務經驗與培養正確職場價值觀，屏東縣府8年前開始執行暑期工讀計畫，今年各局處共提供86個計...

嘉南高屏14家高爾夫球場聯手 培訓基層選手20年成果卓著

中華民國高爾夫球場事業協進會南區高爾夫球場經理人聯誼會嘉義至屏東14家球場，聯合推動高爾夫基層紮根工作有成，近幾年已培育...

總統府音樂會明晚高流登場 交通局配合加密疏運

「2023總統府音樂會」將於明天晚上7點再高雄流行音樂中心登場，為活動順利進行，高雄市政府交通局今天公布會場周邊交通管制...

高雄連發弱勢兒少暑期餐食券15年 考量通膨今年調整面額

弱勢家庭生活困難，三餐溫飽成為奢求，為照顧弱勢兒少有充足營養成長，高雄市府在寒暑期提供餐食券長達15年，考慮疫情導致通膨...

高雄城市盃扯鈴大賽暌違3年盛大復辦 海內外好手齊聚

台灣扯鈴運動拿下好幾屆世界級比賽冠軍，稱得上是隱藏版國民運動，不過接觸者仍屬有限，高雄市扯鈴協會扮「推手」，疫後復辦城市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦