快訊

天花板驚見「輕盈鬼腳印」伴隨嗷嗷叫聲！本尊從裂縫探頭 網：大半夜會嚇死

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府從104年起推出暑期工讀計畫，讓大專學子了解公部門運作，今年有近千人報名，錄取294人，錄取率近3成，今舉辦職場教育訓練，縣長周春米（前排中）出席勉勵學生。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府從104年起推出暑期工讀計畫，讓大專學子了解公部門運作，今年有近千人報名，錄取294人，錄取率近3成，今舉辦職場教育訓練，縣長周春米（前排中）出席勉勵學生。圖／屏東縣府勞青處提供

提供青年暑假期間體驗職場，增加實務經驗與培養正確職場價值觀，屏東縣府8年前開始執行暑期工讀計畫，今年各局處共提供86個計畫共294名額，共錄取290人，提供大專青年在暑期2個月工讀機會，提供一個月最低薪資2萬6400元，今年共近千人報名，錄取率近3成，縣府勞青處今舉辦職場教育訓練。

縣長周春米致詞說，屏東縣政府從104年起執行暑期工讀計畫，每年由各局處提供多樣性的公部門職缺，並陪伴及帶領大專青年們提早接觸及認識職場環境。

勞青處指出，今年暑期工讀計畫多元，文化處的屏菸1936文化基地職場體驗，屏東縣立圖書館總館閱讀計畫等，都有100多人報名，僅各錄取6人，是86個計畫中最多人報名者。另外財稅局的財稅安適–徵納雙贏職場教育計畫，也有116多人報名，錄取11人。

各局處提出計畫多元，勞青處在屏東智慧農業學校「農夫小學青年Hi Light計畫」，讓學生體驗策展流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生協助縣府接待外賓及增加國際交流；消防局與長期照護處亦有防火防災及長照宣導計畫；城鄉發展處配合近期中央政策300億元租金補貼，運用工讀生在第一線協助受理。

第一次參與屏東暑期工讀、逢甲大學運輸物流系二升三的林宛臻說，錄取交旅處的計畫，希望能學以致用，了解公部門的運作。高師大體育系碩士班的吳嘉祐錄取勞青處計畫，透過暑期實習熟悉公部門，未來想考公職。

勞青處指出，這次教育訓練課程，首度安排職場倫理課程，針對正確工作態度、職場關係、辦公室禮儀、職場EQ等相關基本職場倫理進行授課，期待290名未來幾年將邁入職場社會新鮮人，在2個月習得專業工作知識，也透過職場教育訓練獲得實用的職場觀念。

職場 屏東縣政府 青年

延伸閱讀

職人町推主題市集「屏東職直攏」每月首周六日登場

拚暑期觀光！高市府推六大活動 民眾卻喊：太熱啦

影／屏東6年零本土登革熱破功 周春米視察清消向居民喊話

登革熱疫情延燒屏東 台南累積破200例

相關新聞

屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

提供青年暑假期間體驗職場，增加實務經驗與培養正確職場價值觀，屏東縣府8年前開始執行暑期工讀計畫，今年各局處共提供86個計...

緬懷823英雄俞大維 金門明天起辦紀念會與論壇

今年適逢823砲戰65周年及前國防部長俞大維逝世30周年，金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會舉辦系列紀念活動，明天將...

嘉南高屏14家高爾夫球場聯手 培訓基層選手20年成果卓著

中華民國高爾夫球場事業協進會南區高爾夫球場經理人聯誼會嘉義至屏東14家球場，聯合推動高爾夫基層紮根工作有成，近幾年已培育...

總統府音樂會明晚高流登場 交通局配合加密疏運

「2023總統府音樂會」將於明天晚上7點再高雄流行音樂中心登場，為活動順利進行，高雄市政府交通局今天公布會場周邊交通管制...

高雄連發弱勢兒少暑期餐食券15年 考量通膨今年調整面額

弱勢家庭生活困難，三餐溫飽成為奢求，為照顧弱勢兒少有充足營養成長，高雄市府在寒暑期提供餐食券長達15年，考慮疫情導致通膨...

高雄城市盃扯鈴大賽暌違3年盛大復辦 海內外好手齊聚

台灣扯鈴運動拿下好幾屆世界級比賽冠軍，稱得上是隱藏版國民運動，不過接觸者仍屬有限，高雄市扯鈴協會扮「推手」，疫後復辦城市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦