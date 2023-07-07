屏東縣府暑期工讀超夯錄取率近3成 學生了解公部門運作

提供青年暑假期間體驗職場，增加實務經驗與培養正確職場價值觀，屏東縣府8年前開始執行暑期工讀計畫，今年各局處共提供86個計畫共294名額，共錄取290人，提供大專青年在暑期2個月工讀機會，提供一個月最低薪資2萬6400元，今年共近千人報名，錄取率近3成，縣府勞青處今舉辦職場教育訓練。

縣長周春米致詞說，屏東縣政府從104年起執行暑期工讀計畫，每年由各局處提供多樣性的公部門職缺，並陪伴及帶領大專青年們提早接觸及認識職場環境。

勞青處指出，今年暑期工讀計畫多元，文化處的屏菸1936文化基地職場體驗，屏東縣立圖書館總館閱讀計畫等，都有100多人報名，僅各錄取6人，是86個計畫中最多人報名者。另外財稅局的財稅安適–徵納雙贏職場教育計畫，也有116多人報名，錄取11人。

各局處提出計畫多元，勞青處在屏東智慧農業學校「農夫小學青年Hi Light計畫」，讓學生體驗策展流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生協助縣府接待外賓及增加國際交流；消防局與長期照護處亦有防火防災及長照宣導計畫；城鄉發展處配合近期中央政策300億元租金補貼，運用工讀生在第一線協助受理。

第一次參與屏東暑期工讀、逢甲大學運輸物流系二升三的林宛臻說，錄取交旅處的計畫，希望能學以致用，了解公部門的運作。高師大體育系碩士班的吳嘉祐錄取勞青處計畫，透過暑期實習熟悉公部門，未來想考公職。

勞青處指出，這次教育訓練課程，首度安排職場倫理課程，針對正確工作態度、職場關係、辦公室禮儀、職場EQ等相關基本職場倫理進行授課，期待290名未來幾年將邁入職場社會新鮮人，在2個月習得專業工作知識，也透過職場教育訓練獲得實用的職場觀念。