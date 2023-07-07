緬懷823英雄俞大維 金門明天起辦紀念會與論壇

今年適逢823砲戰65周年及前國防部長俞大維逝世30周年，金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會舉辦系列紀念活動，明天將舉行紀念會，9日上午舉行紀念論壇，邀請大家來共同紀念俞大維愛國愛人風儀。

為感念俞大維當年對國家安定、守護自由國土的貢獻及其不忮不求精神人格，俞大維先生紀念學會將於7月8日（祭日）上午9時在金門俞大維紀念館辦理紀念儀式及走讀部長行跡，及7月9日上午9時在金門中山林遊客中心舉辦「俞大維先生逝世30周年暨823砲戰65周年紀念論壇」。活動已開放網路報名，歡迎踴躍參加。

今年適逢823砲戰65周年及前國防部長俞大維逝世30周年，為紀念重要歷史事件及緬懷國軍英雄貢獻，金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會舉辦各式系列紀念活動，包含紀念會、展覽、論壇、紀錄短片等。

生於清光緒22年的俞大維是美國哈佛大學博士，他在823砲戰時擔任國防部長，對國防戰役提供許多當時年新穎且正確政治策略；823戰役期間多次在金門前線洞悉敵軍軍情，得以將傷害降於最低；國軍為緬懷俞大維一生奉獻國家，民國83年在榕園設置紀念館。

館內的陳設品皆來自於俞大維在台北的家中，有其日常起居室、使用物品、所閱讀書籍等等文物，還有模擬其視察軍務之雕像，以供後人瞻仰，而其中最珍貴的物品是俞大維先生腦部遭受砲擊受傷的X光片，片中彈殼碎片清晰可見，足以窺得當時戰況之險峻與激烈。