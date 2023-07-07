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緬懷823英雄俞大維 金門明天起辦紀念會與論壇

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
俞大維在823砲戰時擔任國防部長，823戰役期間多次在金門前線洞悉敵軍軍情，得以將傷害降於最低；為緬懷俞大維一生奉獻國家，民國83年在榕園設置紀念館。記者蔡家蓁／攝影
俞大維在823砲戰時擔任國防部長，823戰役期間多次在金門前線洞悉敵軍軍情，得以將傷害降於最低；為緬懷俞大維一生奉獻國家，民國83年在榕園設置紀念館。記者蔡家蓁／攝影

今年適逢823砲戰65周年及前國防部俞大維逝世30周年，金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會舉辦系列紀念活動，明天將舉行紀念會，9日上午舉行紀念論壇，邀請大家來共同紀念俞大維愛國愛人風儀。

為感念俞大維當年對國家安定、守護自由國土的貢獻及其不忮不求精神人格，俞大維先生紀念學會將於7月8日（祭日）上午9時在金門俞大維紀念館辦理紀念儀式及走讀部長行跡，及7月9日上午9時在金門中山林遊客中心舉辦「俞大維先生逝世30周年暨823砲戰65周年紀念論壇」。活動已開放網路報名，歡迎踴躍參加。

今年適逢823砲戰65周年及前國防部長俞大維逝世30周年，為紀念重要歷史事件及緬懷國軍英雄貢獻，金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會舉辦各式系列紀念活動，包含紀念會、展覽、論壇、紀錄短片等。

生於清光緒22年的俞大維是美國哈佛大學博士，他在823砲戰時擔任國防部長，對國防戰役提供許多當時年新穎且正確政治策略；823戰役期間多次在金門前線洞悉敵軍軍情，得以將傷害降於最低；國軍為緬懷俞大維一生奉獻國家，民國83年在榕園設置紀念館。

館內的陳設品皆來自於俞大維在台北的家中，有其日常起居室、使用物品、所閱讀書籍等等文物，還有模擬其視察軍務之雕像，以供後人瞻仰，而其中最珍貴的物品是俞大維先生腦部遭受砲擊受傷的X光片，片中彈殼碎片清晰可見，足以窺得當時戰況之險峻與激烈。

據了解，俞大維出生書香門第家學淵博，是清末名臣曾國藩的外曾孫，美國哈佛大學哲學博士、二度赴德國柏林研習哲學、數理邏輯、彈道與軍事參謀學。是愛因斯坦學生；在動亂年代書生報國，逐步展開其世間少有的傳奇人生。他曾任兵工署長、交通部長、駐美大使特別助理、國防部長。先後經歷大陸時期的剿匪、對日抗戰、國共戰爭（一江山戰役、九三砲戰、823砲戰）、國際冷戰，曾派任美國主持軍事及經濟援助。

金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會明後兩天將舉行俞大維逝世30周年紀念會，邀請大家來共同紀念俞大維愛國愛人風儀。圖／俞大維先生紀念學會提供
金門國家公園管理處與俞大維先生紀念學會明後兩天將舉行俞大維逝世30周年紀念會，邀請大家來共同紀念俞大維愛國愛人風儀。圖／俞大維先生紀念學會提供

俞大維 金門 國防部

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