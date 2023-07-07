嘉南高屏14家高爾夫球場聯手 培訓基層選手20年成果卓著

中華民國高爾夫球場事業協進會南區高爾夫球場經理人聯誼會嘉義至屏東14家球場，聯合推動高爾夫基層紮根工作有成，近幾年已培育出日巡 JLPGA蔡佩穎、美巡LPGA曾彩晴和今年3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘組冠軍陳季群等好手，負責中華高協南區陪訓業務的協進會常務理事、前台南球場董事長涂大松表示，未來14家球場以每年輪值方式繼續推動向下紮根工作。

擔任南區高爾夫球場經理人聯誼會會長的大崗山高爾夫球場總經理卓建宏表示，目前推動的基層培訓工作，除平常球場間的培訓隊抗賽外，還舉辦季隊抗賽，難能可貴的是南區14家球場團結一致聯手努力，20年不曾中斷。最令大崗山驕傲的是從屏東越區至大崗山練球的日巡賽好手蔡佩穎，曾拿下2016仰德TLPGA 公開賽冠軍和2017港都會女子公開賽冠軍，被喻為大崗山的女兒。

大崗山基層培訓成果卓越，中華高協112年亞運培訓、潛力培訓、青年培訓隊，有蘇晉弘入選國家一隊，胡宇棠、高隆睿入選國家二隊，曹思婕入選國家三隊，更有高雄陽明國中出身的謝曜宇赴美國發展，並曾在2022年聖地牙哥世界三桿洞大賽拿下冠軍。另外，目前已在LPGA打拼的屏東選手錢珮芸，一直也是在大崗山練球的球員。

台南高爾夫球場每年都遴選16位球員進入培訓隊，由台南市高爾夫委員會總幹事的PGA球員李金訓負責培訓，近幾年已培育出今年3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘選手陳季群，他以四回合低於標準桿21桿的267桿，在職業排行榜居亞及業餘組冠軍。另一培訓隊球員新化正新國小六年級林柏赫，更在今年全國小學高爾夫隊際錦標賽奪冠，將代表台灣參加7月在美國聖地牙哥舉行的青少年世界錦標賽。

信誼高爾夫球場總經林壬林坦言，球場推動基層培訓和商業經營要取得平衡，南區14家球場團結一致，大家為基層培訓貢獻心力，這個非常不容易。基層培訓需要球場經營者有心，還要有場地可以推動，信誼每年暑假都會舉辦夏令營，讓有興趣的學童體驗高爾夫。近幾年培訓的球員也不少，像赴美打LPGA次級賽的曾彩晴就出身信誼培訓隊。

林壬林強調，培訓球員除球場之外，最辛苦的還是家長和學校，尤其小選手的接送問題，都要有堅強的後勤配合。慶幸的是近幾年已有學校願意發展這個不是很熱門的項目，像高雄地區的河堤國小、陽明國中和三民高中。台南地區的中信金融管理院，因老闆本身熱愛運動，進入唸書的高球選手，可學習雙語，赴美發展的機會大增。