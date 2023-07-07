總統府音樂會明晚高流登場 交通局配合加密疏運

「2023總統府音樂會」將於明天晚上7點再高雄流行音樂中心登場，為活動順利進行，高雄市政府交通局今天公布會場周邊交通管制措施，預計在活動當天傍晚5點起，於鹽埕區、五福橋等處實施交通管制，預計至晚間11點解除。

交通局表示，音樂會當日自傍晚5點起，將實施二階段交通管制，第一階段自傍晚5點至晚間11點管制公園二路(含)以南、大勇路(不含)以東範圍；第二階段為晚間6點至7點、8點至9點之間，管制大智路(不含)以東、五福四路(含)大智路至河東路範圍以南；另外，大勇路及蓬萊路將視停車狀況進行彈性管制，提醒用路人注意改道。

因高流周邊停車位有限，交通局提醒參加民眾搭乘大眾運輸前往，民眾可搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站或輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站，交通局將視人潮狀況，配合加密捷運、輕軌班次，加強人潮疏運。