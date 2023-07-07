高雄連發弱勢兒少暑期餐食券15年 考量通膨今年調整面額

弱勢家庭生活困難，三餐溫飽成為奢求，為照顧弱勢兒少有充足營養成長，高雄市府在寒暑期提供餐食券長達15年，考慮疫情導致通膨，今年將餐食券面額由70元一張提升為80元，照顧高雄2200位弱勢兒少。

社會局長謝琍琍表示，全台受扶助弱勢兒少達10萬8千人，兒少不該因貧窮導致飢餓危害身心健康，高雄在98年首創「餐食券服務」提供足夠營養成長，同時透過社福中心關懷與強化弱勢家庭功能，今年餐券考量物價上漲，提升餐券面額協助弱勢家庭。

受領餐券的小元，因心臟疾病長期無法就業，家中尚有年邁的外祖父母要照顧，這次收到社會局社工所發餐食券連忙道謝，社工也積極媒合小元家所需物資與民間經濟扶助，期盼小元能健康成長。