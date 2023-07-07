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高雄城市盃扯鈴大賽暌違3年盛大復辦 海內外好手齊聚

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
暌違3年，高雄復辦城市盃扯鈴大賽，吸引國內300多名好手同台競技。記者王昭月／攝影
暌違3年，高雄復辦城市盃扯鈴大賽，吸引國內300多名好手同台競技。記者王昭月／攝影

台灣扯鈴運動拿下好幾屆世界級比賽冠軍，稱得上是隱藏版國民運動，不過接觸者仍屬有限，高雄市扯鈴協會扮「推手」，疫後復辦城市盃扯鈴運動大賽，日前在中山大學附屬國光高中搭建競技平台，吸引全台328名選手競技，馬來西亞、日本、哥倫比亞等國選手也透過線上方式參賽，相當別開生面。

高雄城市盃扯鈴運動大賽因疫情停辦3年，今年破除萬難盛大復辦，喚回扯鈴運動愛好者同台交流。高市扯鈴協會理事長蘇金樹說，扯鈴是項融合「眼到、手到、腳到、心到」的競技運動，不僅可訓練幼兒專注力，也能讓年長者活動筋骨，手腳不遲鈍，這種運動不受天候、空間影響，室內、外都可做，也不受年齡 限制，老少咸宜，值得全民推廣。

蘇金樹說，城市盃扯鈴大賽今年是第11次舉辦，國內扯鈴好手參賽踴躍，除高雄在地選手參加外，宜蘭、台北、新北、台中、彰化、台南、屏東都有好手參加，此外馬來西亞、日本、哥倫比亞等扯鈴同好，也透過線上參賽。

今年這項扯鈴運動盛會在高市府、會協助下進化升級，從建置報名系統去人工化、提供線上競賽，建置電子計時器、電子計分版、電腦數位評分系統等，已晉階國際化專業賽事水平，像一線三鈴青少年組冠軍、就讀頭前國中的游成歆就具大將之風，高市鳳新高中江程軒、義守大學黃室幃在分組賽事的表現，也令人刮目相看。

扯鈴運動因操作時十分酷帥，國內每10間學校約有5間成立社團或校隊，高市扯鈴協會指出，國內新生代的扯鈴實力非常強，但少一個被看見的機會，協會會更加盡力將扯鈴運動推向國際。

暌違3年，高雄復辦城市盃扯鈴大賽，吸引國內300多名好手同台競技。記者王昭月／攝影
暌違3年，高雄復辦城市盃扯鈴大賽，吸引國內300多名好手同台競技。記者王昭月／攝影

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