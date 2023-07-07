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職人町推主題市集「屏東職直攏」每月首周六日登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東職人町推「職直攏」主題市集，強調屏東青年職人精神，努力、勇敢、直接，從7月起每月第一周的六、日定期定點舉辦，期盼成為屏東假日休閒的新選擇。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東職人町推「職直攏」主題市集，強調屏東青年職人精神，努力、勇敢、直接，從7月起每月第一周的六、日定期定點舉辦，期盼成為屏東假日休閒的新選擇。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣青創品牌基地「職人町」與「好屏友集市」，從今年7月起到年底，每月第一周的周六、日，職人町推出「屏東職直攏」主題市集，首場在7月8到9日登場，勞青處指出，期待匯集屏東及南台灣的青年職人們，用服務、產品、作品等開啟創業的第一哩路。

勞青處長李雨蓁說，「職直攏」取台語諧音，意思為「直接衝撞」，代表將青創職人聚攏在一起為未來打拚，青年創業不僅要努力，更要有一股傻勁，創業中面對現實的困難及挑戰，常常需要「直球對決」。且縣府團隊扶植多年「好屏友集市」就是鼓勵青年遊牧創業品牌，協助追夢青年們集結起來在各地打團體戰。

李雨蓁說，今年下半年在職人町推出「職直攏」主題系列場次，強調屏東青年職人精神，努力、勇敢、直接，從7月起每月第一周的六、日定期定點舉辦，期盼成為屏東假日休閒的新選擇。

勞青處表示，2019年開始營運「職人町」青創基地，建築原為林務局舊宿舍群，此次除結合「好屏友集市」外也特別與林務局的新品牌「來林小舖」（原林業小棧）攜手，擴大辦理系列活動，將市集從職人町園區延伸至公園路，讓民眾認識更多在地潛力青創品牌。

「好屏友集市」X「屏東職直攏」主題集市系列活動，參與攤商品牌、表演活動等資訊，可在臉書「屏東縣青年學院」、「好屏友集市」、「屏東縣職人町」等粉絲專頁查詢，歡迎民眾用實際行動來支持在地青年。

屏東職人町推「職直攏」主題市集，強調屏東青年職人精神，努力、勇敢、直接，從7月起每月第一周的六、日定期定點舉辦，期盼成為屏東假日休閒的新選擇。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東職人町推「職直攏」主題市集，強調屏東青年職人精神，努力、勇敢、直接，從7月起每月第一周的六、日定期定點舉辦，期盼成為屏東假日休閒的新選擇。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣 青創

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