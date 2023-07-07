高雄首創暑期身障學生課後照顧專班

高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，其中暑期身障課照班政策是全國首創，含國中、國小與學前教育，今年暑假共 54校開設190班，每學年預計投入3500萬經費，近千名身障生家庭受惠。市長陳其邁昨到中正國小視察，特教生家長對延長照顧表達肯定，認為家長可安心工作。

高市府率先開設身障生課後照顧專班，今年暑假在學前13園開設13班、國小33校開設48班、國中8校開設9班。除提供學生完整課照服務，對身障課照班及公幼延長照顧人員的權益也依規定支應鐘點費，教育局並會替課照人員申請敘獎，身障課照班如有需求也可申請相關補助。

特教生家長王阿公說，高市推動身障生課後照顧班，讓家長能安心工作，讓特教生暑期學習不中斷，是很棒的政策。林女士稱讚幼兒園提供延長照顧服務，讓家長能安心把小孩交給學校。

市長陳其邁昨偕教育局長謝文斌到鳳山中正國小關心附幼延長照顧情形，與幼生一同挑戰大肌肉活動闖關，也和身心障礙學生課後照顧班特教生一起上砂畫課，進行手指精細動作能力體驗。陳其邁說，高雄公幼延長照顧部分，1人就開班，每小時最多收費50元。身障孩子也比照辦理，估計今年暑期身障班有1千多個學生受到更完整的照顧。