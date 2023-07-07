屏東社宅再加2 潮州動土、恆春規畫中

屏東縣首座只租不售的社會住宅「瑞屏安居」去年9月動土，斥資10.7億的潮州鎮「光春好室」社宅昨也動土，預定2027年1月完工；縣長周春米說，屏南恆春鎮「恆春好室」也已獲中央支持允建，3處合計825戶，未來將滿足屏東就學、就業居住需求。

坐落於潮州鎮的屏東縣第2處社宅「光春好室」，總經費10.7億，全由中央負擔。國家住都中心執行長黃景茂進一步指第3處社宅「恆春好室」也已規畫，屏東縣地形狹長，社宅將涵蓋北、中、南地區，並選在精華地段，提供租得起、住得起、可安身立業的「家」。

屏東縣長周春米說，潮州鎮是屏東縣地理中心點，也是全縣人口第2多行政區，結合台鐵捷運化及屏東縣7大轉運站功能整合提升，成為重要交通節點，發展可期；「光春好室」社宅鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館也近，到潮州夜市走路只要2分鐘，交通及生活機能便利，期盼能吸引青年返鄉打拚。

屏東首案社宅「瑞屏安居」總經費超過20億元，預計2026年完工，初期全縣興建目標600戶，現已規畫825戶。

縣府城鄉發展處說，「光春好室」社宅將建地上12層、地下2層大樓，規畫172戶及托嬰中心、身障日照中心、店鋪等空間，友善的社會福利設施將滿足青年族群就學、就業及經濟弱勢族群的住屋需求。