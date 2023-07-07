聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東社宅再加2 潮州動土、恆春規畫中

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣第2個社會住宅潮州鎮「光春好室」昨天舉行動土儀式，將提供172戶，預定2027年1月完工。記者潘欣中／翻攝
屏東縣第2個社會住宅潮州鎮「光春好室」昨天舉行動土儀式，將提供172戶，預定2027年1月完工。記者潘欣中／翻攝

屏東縣首座只租不售的社會住宅「瑞屏安居」去年9月動土，斥資10.7億的潮州鎮「光春好室」社宅昨也動土，預定2027年1月完工；縣長周春米說，屏南恆春鎮「恆春好室」也已獲中央支持允建，3處合計825戶，未來將滿足屏東就學、就業居住需求。

坐落於潮州鎮的屏東縣第2處社宅「光春好室」，總經費10.7億，全由中央負擔。國家住都中心執行長黃景茂進一步指第3處社宅「恆春好室」也已規畫，屏東縣地形狹長，社宅將涵蓋北、中、南地區，並選在精華地段，提供租得起、住得起、可安身立業的「家」。

屏東縣長周春米說，潮州鎮是屏東縣地理中心點，也是全縣人口第2多行政區，結合台鐵捷運化及屏東縣7大轉運站功能整合提升，成為重要交通節點，發展可期；「光春好室」社宅鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館也近，到潮州夜市走路只要2分鐘，交通及生活機能便利，期盼能吸引青年返鄉打拚。

屏東首案社宅「瑞屏安居」總經費超過20億元，預計2026年完工，初期全縣興建目標600戶，現已規畫825戶。

縣府城鄉發展處說，「光春好室」社宅將建地上12層、地下2層大樓，規畫172戶及托嬰中心、身障日照中心、店鋪等空間，友善的社會福利設施將滿足青年族群就學、就業及經濟弱勢族群的住屋需求。

社宅 恆春

延伸閱讀

影／屏東6年零本土登革熱破功 周春米視察清消向居民喊話

屏東縣只租不售社宅再+2 潮州鎮今動土、恆春鎮規畫中

屏東農業大學邁入第9年 1445人結訓從農比達九成

影／屏東今年首例本土登革熱 確診婦人有雲林活動史

相關新聞

高雄汽機車撞輕軌 2年半33件事故

高市2021年至今年6月共發生33件輕軌與汽機車碰撞事故，1人死亡，13起受傷，肇因是汽機車未遵守號誌闖入軌道釀禍。捷運...

塞爾維亞魔法師 7月15日屏東登場

每年暑假登場的屏東兒童青春藝術節，7月15日南台灣交響樂團將演出「塞爾維亞魔法師─親子音樂魔法劇」，此為融合羅西尼經典喜...

高雄首創暑期身障學生課後照顧專班

高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，其中暑期身障課照班政策是全國首創，含國中、國小...

見證金門後浦變遷 許允選洋樓動工修復

許允選洋樓昨舉行修復及再利用工程動工，這棟有108年歷史建物，為金門舊後浦南境現有保存最完整的文化資產，具特殊的地理空間...

屏東社宅再加2 潮州動土、恆春規畫中

屏東縣首座只租不售的社會住宅「瑞屏安居」去年9月動土，斥資10.7億的潮州鎮「光春好室」社宅昨也動土，預定2027年1月...

高雄123家醫療院所加入「長照守護站」 民眾掃QR code就可申辦

高雄市65歲以上長輩越來越多，長期照顧需求人數也隨之增加。高市衛生局連結醫療體系，與高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會合作推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦