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見證金門後浦變遷 許允選洋樓動工修復

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
有108年歷史的許允選洋樓昨天舉行修復及再利用工程動工典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
有108年歷史的許允選洋樓昨天舉行修復及再利用工程動工典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

許允選洋樓昨舉行修復及再利用工程動工，這棟有108年歷史建物，為金門舊後浦南境現有保存最完整的文化資產，具特殊的地理空間意涵。

副縣長李文良說，古蹟反映出當代人文與歷史，包含藝術、美感元素，金門縣政府致力於古蹟維護，會持續支持並爭取資源。

許允選洋樓建於1915年，建築形制為兩落、後落帶左凸規的建築，前落為二層五腳基外廊樣式，後落為閩南式二坡七架傳統建築，為19世紀末、20世紀初閩南僑鄉受南洋殖民地影響的一種折衷建築型式。洋樓裡保存許耀杰、許允選父子書寫的精采書法，提醒後代子孫做人處事道理。

洋樓房屋所有人許國義昨出席動工典禮，許國義說，這棟樓是他爺爺許允選所建，許允選年少時經商有成，因商譽好，被推舉為金門縣商會會長，抗日期間旅居廈門鼓浪嶼與漳州，被國際紅十字會總會聘任為駐漳州代表處主任，參與營救被日本人徵召為馬伕的鄉親返回故鄉，抗戰勝利後，許允選選上金門縣第一屆參議會參議長，也是科舉仕紳轉型為商紳階層的聞人。

洋樓修復及再利用工程決標金額2018萬元，是縣府文化局補助私有洋樓修復重要案例，工期為540個日曆天，預定114年初完工。

金門 建築

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