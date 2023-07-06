高雄市推AI入重汙染業製程 中鋼台塑大幅減碳省水

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「AI智慧工廠座談會」座談會現場經驗分享討論熱絡。圖／高雄市環保局提供
「AI智慧工廠座談會」座談會現場經驗分享討論熱絡。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局今天召開「AI智慧工廠座談會」，邀鋼鐵、石化企業分享以AI減少碳排放量的成果。中鋼運用AI使煉鋼溫度下降，一年減少排碳量可達1萬1347公噸，相當於29.36座大安森林公園的碳吸附量；台塑仁武廠從今年導入AI於製程後，每天都可省水150噸，相當於天天省下1250戶四口之家的家庭用水量。

高市環保局空噪科表示，鋼鐵及石化業為傳統高耗能及排放的重工業，占高雄工業8成以上空汙排放量，溫室氣體排放占比更高達全市7成。為減少高雄碳排，環保局邀數十家石化、鋼鐵業者，召開「AI智慧工廠座談會」，協助業者以最新人工智慧科技改善製程，並由中鋼公司、李長榮化工、台塑公司，分別分享智慧高爐、AI石化製程及智慧汽電共生廠經驗。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高市府近年來積極推動智慧城市，成立「智慧城市推動委員會」及設置「智慧城市專案辦公室」等，「亞灣5G AIoT 創新園區」更成為IC設計、金融科技、智慧港灣、智慧石化等產業研發聚落。除引進新興產業，如何透過5G、智慧科技等手段，協助傳統工業進行製程改善，也是市府施政重點。

中鋼在會中分享推動智慧高爐經驗，透過數據採集、分析到智能應用等階段，結合高解析影像辨識運用於物料種類及粒徑辨識，將27項智能模組導入製程，爐熱分析診斷、爐熱控制指引、鐵水測溫等，四座煉鋼高爐，因此AI措施平均煉鋼溫度可降5.83度，一年減少排碳量將可達約1萬1347公噸，相當於29.36座大安森林公園的碳吸附量。

台塑公司仁武廠今年一月導入AI於製程，將煤炭用量、用水蒸發量、鍋爐熱效率等數值監測後，以大數據進行分析，再據以減少電力與碳排，一天平均可減少150噸用水，廠房熱回收效率也提升0.5%。單在今年1至6月就為台塑省下6千萬元支出，證明AI介入，讓製程更環保，公司也獲益。

李長榮公司在會中則以企業社會責任ESG，結合永續發展指標SDGs及氣候風險揭露TCFD理念，分享將AI導入石化製程，透過Pi系統，即時蒐集生產用電、天然氣、尾氣、蒸氣用量等大數據資料，建立工廠專屬儀表板，以減少排碳量。

張瑞琿強調，鋼鐵、石化業支撐著各項產業的發展，在淨零轉型、空汙減量面臨的挑戰也最嚴峻，環保局除了站在監督、管理角色，也希望輔導各企業進行環保工作優化轉型。

高雄市環保局長張瑞琿（後）呼籲業者落實永續淨零及空汙改善目標。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局長張瑞琿（後）呼籲業者落實永續淨零及空汙改善目標。圖／高雄市環保局提供

高雄市 碳排放 ESG 智慧城市

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