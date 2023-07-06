高雄123家醫療院所加入「長照守護站」 民眾掃QR code就可申辦

高雄市65歲以上長輩越來越多，長期照顧需求人數也隨之增加。高市衛生局連結醫療體系，與高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會合作推動「高雄市長照守護站」，民眾可掃描QR code快速線上申辦長照服務，3天內會專員與民眾聯繫，再依需求安排家庭訪視與轉介長照服務。

高市衛生局表示，高雄65歲以上老年人口，到今年5月底約51萬人，占全市人口18.62％，已邁入高齡社會，推估112年底高雄市失能人口約達11萬人；衛生局繼106年首創出院準備服務銜接長照服務，及推動失智友善診所後，再次與高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會合作，邀請社區基層醫療院所加入「高雄市長照守護站」。

衛生局說，經高雄市與高雄縣醫師公會號召，高雄市目前有114家基層醫療院所參與「高雄市長照守護站」，高雄市9家市立醫院也加入。民眾前往看診時，醫療院所如發現民眾有長照需求，會協助民眾掃描QR code，透過填寫表格的方式，快速線上申辦長照服務，3天內會有照顧管理專員與民眾聯繫，依需求安排家庭訪視、轉介長照服務。

高雄縣醫師公會理事長王宏育率先加入高雄市長照守護站，廣邀基層醫療院所積極參與。王宏育說，很多高齡病患不知道可以申請長照服務，參與「高雄市長照守護站」的醫師只要看到病人，覺得需要幫忙，就會幫忙申請長照。

衛生局同時提供多元管道協助民眾獲得長照服務，除了運用「高雄市長照守護站」掃描QR code快速線上申辦，也可透過撥打長照專線1966、衛生局長期照顧中心網站線上服務申請。