澎湖仙人掌融入台菜 海鮮饗宴升級在地食材

澎湖國家風景區管理處攜手台灣旅遊交流協會及飯店業者，將澎湖特有食材如絲瓜、高麗菜酸、仙人掌等融入台菜元素，設計超過10道佳餚，推出「澎湖海鮮饗宴」，提升澎湖料理的品質、口碑及形象。

觀光局澎湖國家風景區管理處今天在台北福華大飯店舉辦「澎湖海鮮饗宴 匠心美饌鱻演繹」發表會，包括澎管處長許宗民、澎湖縣旅遊處長陳美齡、馬公市長黃健忠、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍與澎湖觀光圈總召集人蔡萬生等人。

台北福華大飯店蓬萊邨王永宗及陳冠閔主廚利用澎湖特有食材如澎湖絲瓜、海鮮、高麗菜酸、花生、仙人掌等，融入台菜創新元素，創造蓬萊邨布袋雞、蚵仔酸瓜麵線煎、酸高麗菜海菜虎斑卷湯、大蛤絲瓜粽等超過10道美味及獨具創新的「澎湖海鮮饗宴」海灣料理佳餚，並自14日起正式推出「澎湖海鮮美食之旅」。

澎管處處長許宗民表示，澎湖豐富多樣的海鮮食材及獨特的地理環境，使澎湖成為美食的寶庫，期能運用澎湖在地食材，結合長期以來致力於推動台灣美食的台灣旅遊交流協會及追求高品味的台北福華大飯店餐飲團隊，除能提升澎湖美食料理的品質、口碑與形象，同時使遊客在品嚐美食的同時，也能感受到澎湖的獨特風情。透過傳統與創新的結合，創造一場不同凡響的澎湖海鮮饗宴，將澎湖美食推向國際。