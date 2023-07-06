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拚暑期觀光！高市府推六大活動 民眾卻喊：太熱啦

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
面對暑假炎熱天氣，許多人說除少數消暑活動如氣墊水樂園外，容易讓大小朋友都熱到受不了。圖／高市府觀光局提供
面對暑假炎熱天氣，許多人說除少數消暑活動如氣墊水樂園外，容易讓大小朋友都熱到受不了。圖／高市府觀光局提供

高雄市府拚暑期觀光，以「來高雄FUN暑假」為主題推出六大活動，提供民眾暑期出遊好去處，消息出爐讓許多人很期待，但近日天氣炎熱，動輒突破35度高溫讓不少人喊「太熱啦！」，除少數活動有消暑功能外，會熱到失去參加動力。

高雄市府觀光局表示，暑期活動由高雄海洋派對愛河市集打頭陣，7月1日起連續3周末舉辦；7月22日至8月6日假日則有旗津風箏節，還規畫有大型氣墊水樂園讓小朋友消消暑，不只要讓小朋友盡情玩水通通免費；且暑假期間全國12歲以下兒童免費入園，多樣活動讓學童盡情放電。

另外，8月19日周末在鼓山渡輪站舉辦有清涼消暑的大港閱冰；8月26日周末在大遠百辦有鹹酥雞嘉年華；9月2日周末在捷運鹽埕埔站外還辦有高雄奶茶節，豐富活動將高雄打造為城市遊樂園，暑假期間周周有活動，無論大小朋友都好玩。

消息一出讓許多民眾期待，有網友留言「高雄沒有要放過大家」到哪都好玩，也有人因活動多在周末感到扼腕，還有不少人認為天氣太熱讓活動「完全沒品質」，希望活動現場能多辦在市內，或是準備充足遮陽設施，否則會熱到受不了。

有家長表示，端午節期間有6歲小朋友去看比賽，但待1個小時就因太熱吵著離開，這次高雄推出暑期活動只有旗津風箏節有水樂園會想去，不然小朋友會熱到受不了；而許姓高中生說，市府推出多樣美食嘉年華，但很多在百貨公司就吃得到，還能吹冷氣逛街。

除小朋友有許多體驗活動外，還有大港閱冰、鹹酥雞嘉年華、高雄奶茶節等活動，嘗遍高雄美食。圖／高市府觀光局提供
除小朋友有許多體驗活動外，還有大港閱冰、鹹酥雞嘉年華、高雄奶茶節等活動，嘗遍高雄美食。圖／高市府觀光局提供
高雄市府在暑期推出六大觀光活動，讓許多人非常期待。圖／高市府觀光局提供
高雄市府在暑期推出六大觀光活動，讓許多人非常期待。圖／高市府觀光局提供

風箏節 高雄市

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