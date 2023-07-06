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高雄輕軌事故平均每月發生1件 高市將導入科技抓違規

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮今表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影

高雄輕軌預計今年底完工，明年12月底在80%路口設置偵測設備。除取締違規，還能蒐集交通數據結合AI系統分析，進而改善高市交通，降低輕軌成圓後對市區道路造成的衝擊。

據高市捷運警察隊統計，2021年輕軌交通事故11件，2022年16件，今年1至6月有6件，總計33件，平均每月發生1件。33件事故中，受傷13件，死亡1件，頻率之高令人咋舌。警方分析起因，皆為汽、機車未遵守號誌闖入軌道與列車碰撞。日後若導入科技系統加強取締，可望降低輕軌意外。

此外，今年1至6月輕軌違規告發件數有209件，其中聯合醫院站在1月至3月間，行人因擅闖軌道進出開罰件數累計177件，直到今年3月底，捷運局在院外站體設置矮欄杆，才終於遏止行人違規穿越。

高市議員鄭光峰表示，輕軌完工後可預期勢必對沿線路口造成衝擊，而「安全」和「適應」，是整體交通的優先考量。因此設置偵測設備對用路人來說，是維護安全的措施，日後待民眾熟悉與輕軌共存，可視狀況滾動調整。

苓雅區林榮里長王文祿表示，里內有三多、凱旋和英祥、凱旋2輕軌路口，平日車流大，支持科技執法取締違規。但前提是，輕軌路口號誌、標誌一定要設置完善，勿讓里民莫名其妙挨罰引發民怨。

張姓民眾表示，好不容易台鐵地下化，但馬路又出現繞行市區的輕軌，且路口還加裝取締設備，不解政府交通規畫到底是便民還是擾民？另名羅姓民眾說，輕軌穿越馬路會停等較久紅燈，以致上班尖峰時段偶有不耐騎士會闖越路口，確實需要取締設備維護大眾安全。

高雄輕軌屢遭車輛闖入發生碰撞，去年12月還發生首起死亡意外。圖／本報資料照
高雄輕軌屢遭車輛闖入發生碰撞，去年12月還發生首起死亡意外。圖／本報資料照

高雄輕軌 標誌 科技執法 警察

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