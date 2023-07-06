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影／屏東6年零本土登革熱破功 周春米視察清消向居民喊話

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供

屏東6年未出現本土登革熱病例，今年破功，縣府衛生局、環保局今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察時表示，台南、高雄、雲林陸續傳出登革熱疫情，屏東也出現第一起病例，為避免疫情擴散，縣府總動員外，也籲請鄉親加強清理積水容器，落實「巡倒清刷」，合力防堵登革熱。

縣府表示，經疫調62歲女姓居住地為屏東市中正里，6月20至22日返回雲林縣古坑鄉荷苞村娘家照顧生病母親，22日晚間返回屏東住家，6月30日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7月4日晚上至醫院急診就醫經檢驗NS1快篩陽性通報，因雲林縣古坑鄉已有15例本土登革熱病例，個案告知娘家附近有人罹患登革熱，研判感染源可能來自雲林縣。

縣府今天上午展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，由於先前台南發現屋簷天溝出現許多孓孑，還出動天溝巡視攝影器，透過長桿連結攝影機傳送影像至手機檢查，不讓天溝成為病媒蚊死角；周春米視察時發現部分空地髒亂無人清理，擔心成為病媒蚊的溫床，提醒民眾或地主務必整理環境衛生，必要時不排除依法開單告發。

縣府指出，若空地髒亂可依屏東縣空屋空地管理自治條例開罰，可罰1200元至6000元罰鍰；如果是登革熱病例周遭住家或戶外發現病媒蚊，則可以依傳染病防治法開發3000元至1萬5000元不等，倘若拒絕檢查或噴藥，最高可罰6萬元至30萬元，請民眾配合加強防治，以免荷包失血又影響健康。

屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供
屏東縣昨天出現首起本土登革熱病例，縣府今天動員60多人展開社區孳生源清除及化藥噴藥防治，縣長周春米下午到場視察。圖／屏東縣政府提供

登革熱 屏東縣 雲林 病媒蚊 周春米

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