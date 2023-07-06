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橋科3橫3豎路網工程推進中 新市鎮1-2號道盼年底完工

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄橋頭新市鎮1-2號道路開闢工程，是橋科學北側串接東西向的重要聯絡道。目前分東、西段施工，西段進度48.8% 。記者王昭月／翻攝
高雄橋頭新市鎮1-2號道路開闢工程，是橋科學北側串接東西向的重要聯絡道。目前分東、西段施工，西段進度48.8% 。記者王昭月／翻攝

行政院今年3月核定高雄「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，推動橋科「三橫三豎」路網，健全聯外交通，繼岡山區友情路拓寬開放通行後，目前進行大遼路拓寬工程，另高雄新市鎮1-2號道路開闢工程預計今年底完工，路網成形後，可望帶動地方發展。

高雄市副市長林欽榮今天視察橋科路網施建進度，其中橋頭新市鎮1-2號道路開闢工程，自岡山區大遼路起，穿越中山高速公路至高速鐵路止，全長約2737公尺，寬60公尺，是橋科學北側串接東西向的重要聯絡道。

全案以中山高速公路為界分東、西段施工，東段進度達71%，正配合中崎農場用地移交，施作農場排水箱涵、側溝及中央分隔島，西段進度48.8%。連接新市鎮1-2號道路的岡山區大遼路，因應未來龐大交通流量，路寬將從10至14.5公尺拓寬為50公尺，工程總長度約931公尺，目前進度33.5%，預計2024年年5月完工，未來友情路可連結1-2號道路，建構連外便捷路網。

地方關切的橋科匝道及聯絡道增設，林欽榮指將和北側岡山交流道整合串聯，現已完成岡山交流道特定區計畫內用地都計變更程序，將2.62公頃農業區及道路用地變更為道路用地，南側新市鎮特定區範圍的用地則於6月13日通過都市計畫變更案。含土地取得，總經費39.5億元，預計2028年4月完工。橋科東側的台39線高鐵橋下道路延伸線優先段，長約1.4公里，沿高鐵兩側布設，預計2026年6月完工。

高雄橋頭新市鎮1-2號道路開闢工程，是橋科學北側串接東西向的重要聯絡道。目前分東、西段施工，東段進度達71%。記者王昭月／翻攝
高雄橋頭新市鎮1-2號道路開闢工程，是橋科學北側串接東西向的重要聯絡道。目前分東、西段施工，東段進度達71%。記者王昭月／翻攝
高市推動橋科「三橫三豎」路網，健全聯外交通，副市長林欽榮（中）今前往視察施建進度。記者王昭月／翻攝
高市推動橋科「三橫三豎」路網，健全聯外交通，副市長林欽榮（中）今前往視察施建進度。記者王昭月／翻攝

岡山 林欽榮 高速公路 都市計畫 高雄市

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