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高雄輕軌路口將設違規偵測 整合AI降低碰撞提升效能

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影

高雄環狀輕軌力拚今年底達成全線完工，為防範日後輕軌路口違規事件層出不窮，高市捷運局今舉辦偵測設備及智慧整合系統廠商說明會，未來要在輕軌路口架設偵測設備取締違規，屆時也將納入智慧運輸系統網絡，以提升輕軌通行效率與道路安全。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄輕軌今年底成圓，整體路網達22.1公里，合計38座候車站、86處路口。本次計畫礙於經費先在49處路口進行建置，但加上市警局交通大隊已先於10處路口設置違規偵測，國發局5G科專計畫也補助10處路口碰撞預警系統，合計69處，約80%路口都將設置，預計明年12月底包含硬體和AI學習系統整合完成即可啟用，堪稱全台第一個大眾運輸智慧系統整合，未來將持續爭取經費，以達百分百路口涵蓋。

林榮欽說，系統可偵測車流、違規等行為，再將資料傳輸給交大開單；也會分享給智慧型運輸系統（ITS）進行資料分析或犯罪調查；另透過AI系統學習與行控中心、市府交通局智慧運輸中心協同，藉此提高運輸效能與預防碰撞。

「不單純只為交通」，林欽榮說，系統也能偵測進出車站人流、性別，有助於城市治理和商業分析，更有助商圈經濟發展。

捷運局表示，部分路口由交通局協助設置箭頭燈及可變資訊標誌（CMS），捷運局則在輕軌路口設置多種預防告警設施。其中包含警告標誌、聲光號誌，並於地面畫設輕軌車輛行駛界線及塗上黃色鋪面。

捷運局說，此案主要針對路口違規偵測系統，至於闖入軌道的預警設施，目前尚未規畫。但有台中捷運的前車之鑑，未來中央若要求全台捷運設置軌道預警系統，捷運局將全力配合進行。

高雄市副市長林欽榮表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，輕軌路口偵測系統有助預防違規碰撞，並蒐集車流資訊透過AI分析提升智慧運輸效能。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，將在市區80%輕軌路口設置偵測系統，預計明年12月底啟用。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，將在市區80%輕軌路口設置偵測系統，預計明年12月底啟用。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮（左3）今出席輕軌路口偵測系統記者會，希望藉由網路科技提升高市輕軌與整體交通效能。記者楊適群／攝影
高雄市副市長林欽榮（左3）今出席輕軌路口偵測系統記者會，希望藉由網路科技提升高市輕軌與整體交通效能。記者楊適群／攝影

台中捷運 高雄輕軌 林欽榮

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