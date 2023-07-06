見證後浦城市變遷 許允選洋樓今展開修復期待風華再現

許允選洋樓今天舉行修復及再利用工程的動工典禮，這棟有108年歷史的洋樓，為舊後浦南境現有保存最完整的文化資產節點，具有特殊的地理空間意涵，副縣長李文良在致詞時表示，古蹟反映出當代的人文與歷史，包含藝術與美感的元素，古蹟的維護是為保障宅體更好的呈現在大家面前，金門縣政府會持續來支持與爭取資源。

許允選洋樓建於1915年(民國4年)，建築形制為兩落、後落帶左凸規的建築，前落為二層五腳基外廊樣式，後落為閩南式二坡七架傳統建築，為19世紀末、20世紀初閩南僑鄉受到南洋殖民地影響的一種折衷建築型式。洋樓裡保存著許多許耀杰與許允選父子所書寫之精彩的書法，不只美觀，還有提醒後代子孫做人處事之目的。

包括李文良與金門縣文化局長呂坤和、副局長何佩舉、金門大學建築系副教授曾逸仁、縣議員許玉昭、洋樓房屋所有人許國義等人都到場參與動工典禮，許國義說，這棟樓是他的爺爺許允選所建，許允選年少時經商有成，因商譽好，被推舉為金門縣商會會長，抗日期間旅居廈門鼓浪嶼與漳州，被國際紅十字會總會聘任為駐漳州代表處主任，參與營救被日本人徵召為馬伕的鄉親返回故鄉，抗戰勝利後，許允選就回到金門，民國35年，當選金門縣第一屆參議會參議長，民國38年，協助國軍與居民物資的供應，是當代由科舉仕紳轉型為商紳階層的聞人。

呂坤和指出，這是後浦地區最漂亮的一棟洋樓，這間洋樓接近東方特色，內部彩繪很精緻，希望修復後，能風華再現。

這棟洋樓整體修復及再利用工程決標金額2018萬元整，是縣府文化局補助私有洋樓修復的重要案例，修復工期為540日曆天，預定於114年初完工。