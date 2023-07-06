見證後浦城市變遷 許允選洋樓今展開修復期待風華再現
許允選洋樓今天舉行修復及再利用工程的動工典禮，這棟有108年歷史的洋樓，為舊後浦南境現有保存最完整的文化資產節點，具有特殊的地理空間意涵，副縣長李文良在致詞時表示，古蹟反映出當代的人文與歷史，包含藝術與美感的元素，古蹟的維護是為保障宅體更好的呈現在大家面前，金門縣政府會持續來支持與爭取資源。
許允選洋樓建於1915年(民國4年)，建築形制為兩落、後落帶左凸規的建築，前落為二層五腳基外廊樣式，後落為閩南式二坡七架傳統建築，為19世紀末、20世紀初閩南僑鄉受到南洋殖民地影響的一種折衷建築型式。洋樓裡保存著許多許耀杰與許允選父子所書寫之精彩的書法，不只美觀，還有提醒後代子孫做人處事之目的。
包括李文良與金門縣文化局長呂坤和、副局長何佩舉、金門大學建築系副教授曾逸仁、縣議員許玉昭、洋樓房屋所有人許國義等人都到場參與動工典禮，許國義說，這棟樓是他的爺爺許允選所建，許允選年少時經商有成，因商譽好，被推舉為金門縣商會會長，抗日期間旅居廈門鼓浪嶼與漳州，被國際紅十字會總會聘任為駐漳州代表處主任，參與營救被日本人徵召為馬伕的鄉親返回故鄉，抗戰勝利後，許允選就回到金門，民國35年，當選金門縣第一屆參議會參議長，民國38年，協助國軍與居民物資的供應，是當代由科舉仕紳轉型為商紳階層的聞人。
呂坤和指出，這是後浦地區最漂亮的一棟洋樓，這間洋樓接近東方特色，內部彩繪很精緻，希望修復後，能風華再現。
這棟洋樓整體修復及再利用工程決標金額2018萬元整，是縣府文化局補助私有洋樓修復的重要案例，修復工期為540日曆天，預定於114年初完工。
曾逸仁肯定房屋所有人很用心維護，房屋保存情況良好，推薦這間洋樓的前落壁畫及後落大廳內部隔扇木雕與木隔屏彩繪精美，為其重要特色，具高度藝術保存價值，他也期待透過修復工程，保存內部大量珍貴文物並重現洋樓的特色，未來能增設簡易展示說明，以供民眾參與了解後浦城市的變遷。
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