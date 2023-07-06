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高市開辦暑期身障及公幼課後照顧專班 安排多元課程

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」，市長陳其邁與孩子上砂畫課程，訓練手指靈活性與精細動作能力。記者徐如宜／攝影
高市開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」，市長陳其邁與孩子上砂畫課程，訓練手指靈活性與精細動作能力。記者徐如宜／攝影

高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務。市長陳其邁今天到鳳山區中正國小訪視這兩項服務，其中暑期身障課照班政策更是全國首創，包括國中、國小與學前教育，今年暑假共在54校開設190班，身障生家長表示感謝。

陳其邁與教育局長謝文斌今早到中正國小關心附幼延長照顧，與幼生一同挑戰大肌肉活動闖關，體驗多元延長照顧課程活動。再到身心障礙學生課後照顧班，與特教生一起上砂畫課程，訓練手指靈活性與精細動作能力，促進手眼協調發展，同時提升專注力。

陳其邁表示，高雄在課後及暑假有關公幼延長照顧的部分，是1人就開班，每小時最多50元的收費，減輕家長負擔。因為寒、暑假家長有時候還是要工作，照顧孩子有些頭痛，所以教育局全面開班，對於身障孩子也一樣，同樣比照辦理。估計今年暑期公幼延後照顧有1萬2000人受惠；暑期身障班也有1千多個學生受到更完整的照顧。

高市府關注身心障礙學生與家長的需求，首創全面開設國中以下專屬身障生的課後照顧專班，今年暑假在學前13園開設13班、國小33校開設48班、國中8校開設9班。每學年預計投入3500萬經費，嘉惠近千名身障生家庭。

教育局長謝文斌指出，除提供學生完整課照服務外，針對身障課照班及公幼延長照顧人員權益，都依規定支應鐘點費，另得依提供服務情形向教育局申請敘獎，身障課照班如有需求也可申請教助相關補助。

特教生家長王阿公說，高雄推動身心障礙學生課後照顧班，對家長來說是很棒的政策，家長能安心工作，也能讓特教生暑假期間學習不中斷。林女士稱讚幼兒園提供延長照顧服務政策，幼兒園用心規畫課程，可以將小孩安心交給學校，家長也能放心工作，減輕負擔。

高雄鳳山中正國小為暑期課後照顧班幼生，安排大肌肉活動闖關。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山中正國小為暑期課後照顧班幼生，安排大肌肉活動闖關。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌指出，暑期身障課照班比照公幼延長照顧，每小時收費不超過50元。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌指出，暑期身障課照班比照公幼延長照顧，每小時收費不超過50元。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與幼生一同挑戰大肌肉活動闖關。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與幼生一同挑戰大肌肉活動闖關。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
高雄市政府7月開辦「國中以下身心障礙學生課後照顧專班」及公幼延長照顧服務，減輕家長負擔。記者徐如宜／攝影
家長林女士稱讚幼兒園提供延長照顧服務政策，幼兒園用心規畫課程，可以將小孩安心交給學校，家長也能放心工作，減輕負擔。記者徐如宜／攝影
家長林女士稱讚幼兒園提供延長照顧服務政策，幼兒園用心規畫課程，可以將小孩安心交給學校，家長也能放心工作，減輕負擔。記者徐如宜／攝影

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