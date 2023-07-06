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鄉民怨強制噴藥「會請鎖匠開門」衛生局：這條件下會
高雄登革熱疫情延燒，目前已發現7例本土登革熱確診者，衛生局噴藥撲滅病媒蚊，卻有網友抱怨：「原本想要睡午覺到下午，沒想到家人卻說等一下會有人來噴藥，而且假裝不在還會被罰錢！」高市衛生局表示，清除病媒蚊幼蟲及撲滅帶病毒成蚊是必要的防治工作。
1名網友昨天在PTT發文，表示他原本休假，打算睡覺到下午，結果媽媽告知「等一下有人要來噴登革熱防疫藥，如果假裝人不在家會被罰5萬元，還會請鎖匠開門來噴灑藥劑」他疑惑這是真的還是假的，「高雄登革熱噴藥這麼強制嗎？台灣已經變共產黨了嗎？」
高市衛生局今天說，依據中央疾管署公布，台南市群聚疫情已達190例，高雄市7例感染者，均源於台南；衛生單位接獲確診案例通報時，需24小時內針對個案居住地、工作地等，劃定半徑約100公尺範圍，執行必要的孳生源清除及噴藥滅蚊措施，且須在48小時內完成防治。
衛生局表示，登革熱是法定急性傳染病，在有效防疫而非以裁罰為目的的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同里幹事、警察等相關人員，逕行進入實施防治工作。
衛生局說，經通知親自到場配合緊急防治的人員，其所屬機關、學校、公司團體應依主管機關之指示給予公假，有需請假證明的民眾，可在防治現場請防疫團隊提供請假證明以利請假。
衛生局表示，感謝市民朋友都能配合於時限內共同合作完成社區防疫工作。防疫視同作戰，現為登革熱流行時期，需要市民朋友的高度共識與合作、配合執行有效防疫工作。
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