鄉民怨登革熱噴藥「不開門會被罰」反被嗆：爆發算你的

高雄登革熱疫情延燒，至昨天已累計5例確診者，防疫團隊緊急噴藥滅蚊，卻被網友抱怨「原本想要睡午覺到下午，沒想到家人卻說等一下會有人來噴藥，而且假裝不在還會被罰錢！」結果被其他網友打臉：「不然爆發登革熱要算你的鍋嗎？」

對於民眾抱怨強制進入家中噴藥，高市衛生局表示，稍後將說明回應。

1名網友昨天在PTT發文，表示他原本休假，打算睡覺到下午，結果媽媽告知「等一下有人要來噴登革熱防疫藥，如果假裝人不在家會被罰5萬元，還會請鎖匠開門來噴灑藥劑」，他疑惑這是真的還是假的，「高雄登革熱噴藥這麼強制的喔？台灣已經變共產黨了嗎？」

但這名網友的文章才貼出，就被其他網友瘋狂打臉。有人說：「傳染病防治還讓你要做不做？」、「什麼都反，刁民嗎」、「不噴藥登革熱該該叫、噴藥也該該叫，台灣人嘛！」也有人留言：「早就這樣了，強制噴藥」、「之前陳菊時代就這樣了」