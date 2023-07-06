大樹舊鐵橋濕地生態豐富 象鼻子樹成賞鳥秘境
高雄大樹區除知名景點舊鐵橋，水利局2年前在尋找抗旱水井時無意發現濕地內有1棵山黃麻樹，因放射狀分枝及彎曲造型，極像大象甩鼻噴水畫面，且樹後水池恰為鳥類生態豐富濕地，因此「大樹舊鐵橋象鼻子樹」之名，逐漸傳開廣為人知，近1年來已吸引50萬名愛鳥人士造訪，成為高市賞鳥絕佳秘境。
水利局表示，這棵鬼斧神工的象鼻子樹，是自然形成無人為修整。今年在移除銀合歡危害時，特別保留水域周邊的環狀密林，以保護水鳥不被干擾。因此愛鳥人士只需帶著賞鳥設備，就能在林蔭下清涼愜意賞鳥。
水利局說，大樹舊鐵橋濕地是內政部公告地方級重要濕地，內有近百種鳥類及200多種植物，例如保育類水雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、黃鸝；另有燕鴴、紅尾伯勞、斑龜等應予保育動物，黑面琵鷺也會過境棲。
當地由舊鐵橋協會協助環境維護及生態解說，高雄野鳥協會則透過認養計畫協助棲地營造。而目前正值水雉繁殖期，已有2巢幼鳥孵化，預估今年增加至4巢位，豐富的濕地生態已成水雉新居首選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言