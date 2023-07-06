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大樹舊鐵橋濕地生態豐富 象鼻子樹成賞鳥秘境

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供

高雄大樹區除知名景點舊鐵橋，水利局2年前在尋找抗旱水井時無意發現濕地內有1棵山黃麻樹，因放射狀分枝及彎曲造型，極像大象甩鼻噴水畫面，且樹後水池恰為鳥類生態豐富濕地，因此「大樹舊鐵橋象鼻子樹」之名，逐漸傳開廣為人知，近1年來已吸引50萬名愛鳥人士造訪，成為高市賞鳥絕佳秘境。

水利局表示，這棵鬼斧神工的象鼻子樹，是自然形成無人為修整。今年在移除銀合歡危害時，特別保留水域周邊的環狀密林，以保護水鳥不被干擾。因此愛鳥人士只需帶著賞鳥設備，就能在林蔭下清涼愜意賞鳥。

水利局說，大樹舊鐵橋濕地是內政部公告地方級重要濕地，內有近百種鳥類及200多種植物，例如保育類水雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、黃鸝；另有燕鴴、紅尾伯勞、斑龜等應予保育動物，黑面琵鷺也會過境棲。

當地由舊鐵橋協會協助環境維護及生態解說，高雄野鳥協會則透過認養計畫協助棲地營造。而目前正值水雉繁殖期，已有2巢幼鳥孵化，預估今年增加至4巢位，豐富的濕地生態已成水雉新居首選。

大樹舊鐵橋濕地有著豐富生態，吸引保育類水雉在此棲息定居。圖／高雄市野鳥學會提供
大樹舊鐵橋濕地有著豐富生態，吸引保育類水雉在此棲息定居。圖／高雄市野鳥學會提供
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地的山黃麻樹，因造型猶如象鼻加上當地豐富生態，已成賞鳥絕佳秘境。圖／高市水利局提供

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