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高雄熱爆了 民眾排隊搶購台電大林廠8支100枝仔冰

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民眾在台電大林冰品販賣部鳳山分店排隊搶購冰棒。翻攝自高雄人大小事
民眾在台電大林冰品販賣部鳳山分店排隊搶購冰棒。翻攝自高雄人大小事

位於高雄市小港區的大林發電廠不只發電，還生產美味消暑的冰棒！台電大林冰品販賣部從今年3月開始試營運，推出多種口味的「傳統枝仔冰」，一支只賣15元，6月25日鳳山分店開幕後，以8支100元價格促銷，引起民眾搶購，店門口幾乎每天都排出長龍，有網友拍下照片說，要有耐心等候，「不要催促販售人員，人家也是剛開幕營業的生手！」

大林電廠工會常理陳志明說，因為高雄天氣炎熱，大家都喜歡吃冰消暑，大林電廠決定要回饋員工，今年3月購置製冰設備，成立冰品販賣部，製作米糕、綠豆、巧克力、紅豆、花生、百香果、檸檬、牛奶、芋頭、椰奶等10種口味的冰棒，以每支15元的價格出售給員工。

陳志明說，經過3個月試營運，台電大林冰品販賣部6月21日在大林發電廠正式揭牌，考量大林廠區位置比較偏遠，再加上陸續有民眾反映想吃卻要跑很遠，所以就在市區規劃鳳山分店，讓民眾可以比較方便品嘗。

台電大林冰品販賣部鳳山分店開幕後，推出冰棒8支100元的特價優惠活動，結果吸引民眾搶購，幾乎每天店門口都有10多人排隊，讓網友拍照貼上網路，呼籲購買者要耐心等候。

據了解，台電大林冰品販賣部鳳山分店銷售量完全超出預期，每天至少要補4次貨，但還是幾乎都在下午4點左右就已經快要全部缺貨。陳志明說，特價活動將持續到7月25日。

台電大林冰品販賣部今年6月21日在大林發電廠正式揭牌。圖／讀者提供
台電大林冰品販賣部今年6月21日在大林發電廠正式揭牌。圖／讀者提供
台電大林冰品販賣部鳳山分店內經常擠滿購買冰棒的民眾。翻攝自高雄人大小事
台電大林冰品販賣部鳳山分店內經常擠滿購買冰棒的民眾。翻攝自高雄人大小事

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