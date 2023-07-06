屏東兒童青春藝術節登場 藝術館2檔音樂劇讓人期待
每年暑假登場的屏東兒童青春藝術節，在屏東藝術館推出2檔適合親子同賞的音樂舞台劇，7月15日南台灣交響樂團演出的「塞爾維亞魔法師─親子音樂魔法劇」，是融合羅西尼經典喜歌劇「塞爾維亞理髮師」與「電影哈利波特」；8月5日故事工廠「變聲偵探」口技情境喜劇接力演出，集合口技、戲劇、舞蹈、懸疑等元素。
縣府文化處表示，「塞爾維亞魔法師─親子音樂魔法劇」是由縣府自製、重新改編，特邀亞洲魔術大賽冠軍、舞台劇演員蔡謹丞演出魔法師，穿插哈利波特魔法學校的相關橋段，搭配3D場景投影與小編制交響樂團，即席演奏所有音樂劇配樂，滿足觀眾視覺與聽覺享受，絕無冷場。7月15日晚間7時30分上演，感人親情與勵志情節，不可錯過。
8月5日晚間7時30分故事工廠「變聲偵探」接棒，由黃彥霖編導，口技高手錢君銜（大錢）及陳大天兩位演員，一位口技一位演戲，全劇集合口技、戲劇、舞蹈、懸疑等多項元素，用聲音變換多個場景與角色，讓觀眾「聲」歷其境，帶給觀眾充滿驚奇、嘖嘖稱奇的夏日夜晚。
縣府文化處表示，兩場節目皆售票入場，藝遊卡會員還享75折，售票資訊請上opentix兩廳院文化生活或文化處官網、臉書查詢。
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