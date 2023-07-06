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6月降雨致西瓜、香瓜水傷 高市農友即起申請救助

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
6月連續降雨，高雄地區將採收的西瓜及香瓜陸續出現植株枯黃及果實水傷。記者王昭月／翻攝
6月連續降雨，高雄地區將採收的西瓜及香瓜陸續出現植株枯黃及果實水傷。記者王昭月／翻攝

6月連續降雨讓高雄地區將採收的西瓜及香瓜陸續出現植株枯黃及果實水傷，經公所通報農業局邀高雄區農業改良場、農糧署與區公所會勘，確認瓜果因豪雨致災，已進一步爭取到農產業天然災害現金救助及低利貸款，經農委會公告，今天起到7月17日止（假日不休息）受理農民申報。

高市農業局表示，高雄地區6月中旬連日降雨釀災，來不及採收的西瓜及香瓜出現水傷，經會勘後，今天公告啟動農業天然災害現金救助，西瓜救助額度為每公頃6萬2千元、香瓜每公頃8萬元以及低利貸款。

農業局長張清榮提醒農友，種植西瓜及香瓜且受災損失達2成以上之農友，7月17日前可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理，申報期間假日亦受理。

6月連續降雨，至高市西瓜及香瓜陸續水傷，農業局爭取到農業天然災害救助，受損農友即起可申請。記者王昭月／翻攝
6月連續降雨，至高市西瓜及香瓜陸續水傷，農業局爭取到農業天然災害救助，受損農友即起可申請。記者王昭月／翻攝

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