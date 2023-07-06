6月降雨致西瓜、香瓜水傷 高市農友即起申請救助

6月連續降雨讓高雄地區將採收的西瓜及香瓜陸續出現植株枯黃及果實水傷，經公所通報農業局邀高雄區農業改良場、農糧署與區公所會勘，確認瓜果因豪雨致災，已進一步爭取到農產業天然災害現金救助及低利貸款，經農委會公告，今天起到7月17日止（假日不休息）受理農民申報。

高市農業局表示，高雄地區6月中旬連日降雨釀災，來不及採收的西瓜及香瓜出現水傷，經會勘後，今天公告啟動農業天然災害現金救助，西瓜救助額度為每公頃6萬2千元、香瓜每公頃8萬元以及低利貸款。