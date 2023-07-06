高屏河槽補注地下水 遭疑影響灌溉

水利署在高屏、荖濃與隘寮溪配合疏濬工程及高灘地條件，進行河槽地下水補注，農民擔心河槽工程影響灌溉用水，立委邱議瑩昨天邀請水利署長賴建信在美濃區辦說明會，賴建信說，河槽地下水補注區是在河床灘地就地取材設小土堤增加蓄水面積，絕不影響灌溉用水，已經設5處補注區，1年可以補注600萬至780萬公噸地下水。

邱議瑩表示，美濃區南隆、吉洋地區每年3、4月都面臨缺水的痛苦，農民非常關心如何補充地下水，因為民生或灌溉用水都相當仰賴地下水，希望讓居民更了解水利署的河槽補注地下水計畫。

賴建信說，高屏、荖濃與隘寮溪只要下雨或多一點地面水滲入地下，對美濃甚至大樹區的地下水挹注相當有幫助，水利署去年11月開始推動河槽地下水補注計畫，已設5處補注區，增加蓄水面積，讓更多水滲到地下，預計1年可補注600萬至780萬公噸地下水，相當於1座鳳山水庫的蓄水量。

有農民提出質疑，擔心河槽地下水補注計畫影響灌溉用水。賴建信說，河槽地下水補注是在河床灘地設地下水補注區，配合第7河川局疏濬就地取材，做成土堤圍堰，不影響灌溉用水，一旦遇到大水沖垮土堤，修補後即可恢復蓄水。

賴建信說，5處補注區已有4處完工，僅剩荖濃溪高美大橋周邊河槽補注區預計下周一完工，1年可挹注美濃吉洋一帶地下水285萬公噸以上的地下水。