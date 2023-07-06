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大林蒲埋設丙烯管線 居民抗議
高雄大林蒲遷村爭議未歇，居民不滿中油未先溝通即埋設丙烯管線，加上市府等單位近日接連進行工業管線災害演練，更讓居民質疑安全性，昨天到管線工地旁抗議，要求市府完成遷村前停止埋管，否則將包圍工地抗爭到底；市府經發局回應，每年都辦演練提升應變能力，中油管線依法申請獲准施工。
中油公司表示，輸送管線、路線規畫都經安全評估，會確保地方安全，這條管線沒有經過大林蒲社區，請居民放心。
國民黨籍市議員陳麗娜、大林蒲遷村權益促進會、高雄反空汙聯盟與居民昨到小港區中林路施工管線旁抗議，市府與工業局原定昨天辦理第3次管線防災演練也突然取消。
陳麗娜說，洲際2期聯外管線4月開始遷建，工程告示牌看不出管線行經地點，直到6月初潛盾工程施工後，居民才發現地下管線通過大林蒲社區，市府與工業局陸續完成2次管線災害演練，這次見居民抗議突然取消昨天的演練，更令人起疑。
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育說，市府要大林蒲居民搬遷條件尚未談妥，就在社區偷埋高危險管線，且社區周邊包含洲際碼頭、南興路、沿海四路、鳳北路到中林路都充滿地下管線，一旦發生意外恐引連鎖反應，居民根本沒地方逃。
南部反空汙大聯盟成員蘇義昌指出，高雄市民歷經731氣爆災難，至今難從氣爆傷痛陰霾走出，中油現又偷埋管線，根本罔顧居民安全。
高雄市經發局說明，交通部航港局與港務公司持續推動高雄港洲際2期計畫，中油配合新設及遷改能源管線工程，皆依法向中央及各用地主管機關申請核准，管線路徑由高雄港洲際2期起始後，進入臨海工業區，未來建設完成後，預計減少管線總長度115公里，減少5成市民受影響。
經發局說，市政府每年皆在管線經過的區域辦災害防救演練，邀請管線業者、工業局及市府相關單位參與，提升緊急應變能力維護市民安全。
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