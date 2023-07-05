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中油遭爆在大林蒲偷埋丙烯管線 經發局：依法申請核准

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
大林蒲地區中林路正進行丙烯埋管工程，當地居民擔心高雄氣爆意外再現。記者任義宇／攝影
大林蒲地區中林路正進行丙烯埋管工程，當地居民擔心高雄氣爆意外再現。記者任義宇／攝影

大林蒲遷村爭議尚未停歇，高雄市府近日在該地執行工業管線災害演練，當地居民指控，在社區辦演練說明管線具有危險性，沒想到中油還偷蓋一條高危險丙烯管線經過社區，難保氣爆案不再發生。高雄市府經發局回應，每年都會辦演練提升應變能力，而中油管線施工有依法向中央主管機關及各用地之主管機關申請核准。

今天下午國民黨籍高雄市議員陳麗娜、大林蒲遷村權益促進會、高雄反空汙聯盟與當地居民，前往小港區中林路丙烯施工管線旁抗議，要求市府在完成遷村之前停止埋管，否則將發動包圍工地，抗爭到底。

陳麗娜表示，洲際二期聯外丙烯管線在今年4月開始遷建，工程告示牌卻看不出管線行經地點，直到6月初潛遁工程開始施工後才赫然發現，工程地點竟然行經大林蒲社區中林路，最弔詭的是，在6月30日、7月3日市府與經濟部工業局做2次演習，原定今天的演習，卻在發動抗議後突然取消，且沒做出任何說明。

大林蒲遷村權益促進會黃琨育說，市府要大林蒲居民搬遷條件尚未談妥，就開始偷埋高危險管線經過社區，且社區周遭包含洲際碼頭、南興路、沿海四路、鳳北路到現在中林路都充滿地下管線，若發生意外恐引連鎖反應「根本沒地方逃」。南部反空污大聯盟蘇義昌也指，高雄居民都還沒從731氣爆陰影走出，現在又偷埋管線，根本是罔顧居民安全。

高雄市府經發局說明，交通部航港局與港務公司持續推動高雄港洲際二期計畫，中油公司配合新設及遷改能源管線工程，皆依石油管理法第31條規定，向中央主管機關及各該用地之主管機關申請核准，管線路徑由高雄港洲際二期起始後即進入臨海工業區，未來洲際二期相關建設完成後，預計減少管線總長度115公里，能少五成市民受影響。

演習部分經發局回應，市府每年皆在管線經過之區域辦理災害防救演練，邀集管線業者、經濟部工業局及市府相關單位參與，提升緊急應變能力維護市民安全。

高雄市議員陳麗娜、多個團體與當地居民抗議埋管工程，要求停工否則會包圍工地抗爭到底。記者任義宇／攝影
高雄市議員陳麗娜、多個團體與當地居民抗議埋管工程，要求停工否則會包圍工地抗爭到底。記者任義宇／攝影

高雄市 中油 陳麗娜

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