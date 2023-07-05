藝術家瀰力村男畫作在佳士得拍賣 返鄉蓋屏東最北美術館

藝術家瀰力村男國中畢業後到外求學，從小夢想當畫家，2017年起他的水墨創作在佳士得拍賣獲青睞，被全球看見，他決定回到故鄉屏東縣里港鄉瀰力村，打造屏東最北邊美術館「瀰力村男美術館」，去年3月開館至今近2千人次造訪，盼藝術美學在家鄉扎根，翻轉家鄉砂石車灰濛濛印象。

63歲瀰力村男本名王家農，2000年起以瀰力村男為畫名，瀰力村是他出生地，瀰力村男美術館執行長許寧珍是他的妻子，許寧珍說，美術館展現真心、信心與決心，在老家附近找到這塊1080坪的台糖地，承租建造美術館。

瀰力村男說，2017年起他創作的作品獲佳士得青睞，奠定國際市場基礎，但內心希望回歸家鄉再出發，花約3千萬元蓋美術館。以前在外地畫家鄉，現在回到家鄉畫家鄉，內心更顯踏實，創作題材來自家鄉的荖濃溪畔，最喜歡溪畔一片片菅芒花。

瀰力村男美術館走現代風格，屋內清水模，裸建築設計，大片落地窗，美術館也是他的工作室，展場空間設計很居家，許寧珍說，透過生活化布局，讓畫作融入生活，展現生活即藝術，藝術即生活的藝術美學。

瀰力村男創作技法獨特的減法創作，他說，大部分藝術家創作是加法，不斷堆積形成作品，他創作過程是一直減，在畫布中用顏色推滿後，再用雕刻刀、砂紙磨掉，創作過程中取捨。