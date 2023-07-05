高市大林蒲居民抗議埋管 中油：路線有經安全評估

高市大林蒲地區尚未遷村，居民與市議員陳麗娜今天控訴中油又在當地埋設石油管線。市府指出，中油管線路未經過市府轄管道路；中油表示，路線規畫有經安全評估，會確保地方安全。

陳麗娜和多名大林蒲居民今天下午在中林路、龍鳯路口，舉牌、拉布條抗議中油埋設地下石油管線。陳麗娜說，工業局與市府原訂今天在大林蒲地區舉辦工業管線大型災害防救正式演習，結果獲知民眾要去抗議後，就臨時取消演習。

陳麗娜表示，演習說取消就取消，市府此舉根本是心虛。當地半年前就陸續看到很多大型拖板車載運管線進來，但當時詢問用途卻都問不到，如今才赫然發現管線有經過中林路，等於直接從社區中間穿越。

陳麗娜說，據了解，將經過管線的石化物應該是丙烯，市府或許就是知道有危險性，才會做演習。在大林蒲尚未遷村，還有人居住情況下就開始進行這些工程，簡直是拿人民的生命在開玩笑，應該立即停工。

大林蒲遷村權益促進會黃琨育表示，大林蒲還沒遷村，中油等工程就偷跑，令人無法接受，「每天在家睡覺，都很怕附近道路會不會爆炸」，要求在遷村未完成前，任何經過社區的石化管線埋設工程應立即停工，否則會持續抗爭。

市府經發局回應表示，交通部航港局與港務公司持續推動高雄港洲際2期計畫，中油公司同步配合進行新設及遷改能源管線，皆依照石油管理法規定，向中央主管機關及用地主管機關申請核准。

經發局表示，中油管線路徑由高雄港洲際2期起始後即進入臨海工業區，未經過市府轄管道路。未來洲際二期相關建設完成後，預計減少能源管線總長度115公里，管線行經的區里數與潛在受影響市民人數減少將近5成。

經發局並指，為了維護市民安全，完善工業管線災害防救機制，市府每年皆在管線經過區域辦理災害防救演練，包含管線業者、市府相關單位皆參與演練，今年更擴大規模與經濟部工業局聯合辦理，提升緊急應變能力。

中油公司發言人張瑞宗表示，中油會在洲際2期設置石化油品儲運中心，目前的管線工程是在佈建相關輸送油品、石化品的輸送管線。路線規畫都有經安全評估，會確保地方安全，市府也以最高規格標準審查此工程。