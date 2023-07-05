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高雄登革熱增1例累積5例 苓雅區工地有孑孓被勒令停工

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊今日持續針對個案居住地、工作地與周邊範圍緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
防疫團隊今日持續針對個案居住地、工作地與周邊範圍緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供

高雄今天新增本土登革熱確診病例1例，累計已有5例確診者，新增個案是昨天公布的2名高度疑似個案之一，居住在左營區的30多歲男子；今天另新增高度疑似登革熱個案1例，是居住在三民區20多歲男子，防疫人員在他工作的苓雅區建築工地內，發現地面大量積水已孳生病媒蚊幼蟲，現場已緊急噴藥滅蚊，並開單告發、勒令停工。

高市衛生局表示，今天確診本土登革熱的男子（30多歲）住在左營區，6月30日至7月2日返回台南市仁德區老家，7月3日上午前往旗津區工作地，當日下午出現發燒，肌肉酸痛、關節痛及口乾舌燥等症狀，至醫院就醫檢驗NS1快篩陽性，經中央實驗室檢驗結果PCR陽性（登革熱第一型），與臺南市登革熱群聚檢出血清型相同，是台南熱區活動感染。

衛生局說，今日另新增高度疑似登革熱個案1例，是住在三民區的男子（20多歲），經疫調6月26日曾有台南東區活動史，6月27日後主要在高雄市轄內工地工作，7月1日有發燒、頭痛、關節痛、後眼窩痛、嘔吐、胸悶等症狀，7月4日出現皮膚發癢症狀，當日下午至診所就醫檢驗NS1快篩陽性。

高雄市政府防疫團隊今日持續針對上述2例個案居住地、工作地與周邊範圍緊急噴藥滅蚊，並展開強制地毯式孳生源清除作業，防疫人員在高度疑似個案工作的苓雅區建築工地內，發現地面有大量積水，已孳生病媒蚊幼蟲，已緊急噴藥滅蚊並開單告發、勒令停工。

衛生局說，各工地建案負責人及登革熱專責人員，應主動進行健康監測，如有發燒、肌肉關節痛、紅疹、頭痛等疑似登革熱症狀，要停止工作、立刻前往登革熱合約診所就醫。

此外，應落實登革熱防制自主管理計畫，確保工地範圍內無孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），對於無法清除積水處，每兩週投（噴）藥一次或採取抽乾、生物防治法，如被查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）將依法開罰，並勒令停工至改善為止。

防疫團隊在個案居住地周遭緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
防疫團隊在個案居住地周遭緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
防疫團隊在個案居住地周遭緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
防疫團隊在個案居住地周遭緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
積水地面、積水帆布都是工地常見的病媒蚊孳生源。圖／讀者提供
積水地面、積水帆布都是工地常見的病媒蚊孳生源。圖／讀者提供
防疫團隊展開強制地毯式孳生源清除作業。圖／讀者提供
防疫團隊展開強制地毯式孳生源清除作業。圖／讀者提供
防疫團隊清除登革熱病媒蚊孳生源。圖／讀者提供
防疫團隊清除登革熱病媒蚊孳生源。圖／讀者提供
防疫團隊今日持續針對個案居住地、工作地與周邊範圍緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供
防疫團隊今日持續針對個案居住地、工作地與周邊範圍緊急噴藥滅蚊。圖／讀者提供

登革熱 衛生局 病媒蚊 高雄市

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