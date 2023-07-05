水利署推動河槽補注地下水 1年增加1座鳳山水庫蓄水量

近年政府「藏水於土」大規模開發伏流水、地下水，水利署在高屏推動河槽補注地下水及保育，配合疏濬工程及高灘地土地條件，施行河槽地下水補注。水利署長賴建信說，目前已設置5處地下水補注區，預計1年可以補助600多萬至780萬噸地下水，相當於1座鳳山水庫的蓄水量。

立委邱議瑩說，高雄美濃的南隆、吉洋地區，每年3、4月分都會面臨缺水的痛苦，當地農民想要把水流下來，也很關心怎樣補充地下水，因為在這個地方，不管民生或灌溉用水，都相當仰賴地下水，所以她今天邀水利署來到美濃辦說明會，讓鄉親更清楚水利署推動的河槽補注地下水計畫。

賴建信表示，依照水利署研究，在高屏溪、荖濃溪與隘寮溪，只要下雨或讓多一點雨水可以入滲水中，對於整個美濃、吉洋、甚至高雄的大樹地區的地下水，會相當有幫助。水利署從去年11月開始施行河槽地下水補注計畫，目前已設置5處地下水補注區，可增加蓄水面積，讓更多水滲到地下，遇到大水會被沖垮，再即刻修補，即可恢復蓄水。

有美濃地區農民在說明會現場提出質疑，擔心水利署的河槽地下水補注計畫會影響灌溉用水。賴建信說，河槽地下水補注，是在河床灘地設置地下水補注區，配合第七河川局疏濬就地取材，做成土堤圍堰，如果疏濬時不影響灌溉用水，河槽地下水補注計畫也不會影響。