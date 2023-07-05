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水利署推動河槽補注地下水 1年增加1座鳳山水庫蓄水量

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立法委員邱議瑩今邀請水利署到美濃，對鄉親說明河槽地下水補注計畫。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今邀請水利署到美濃，對鄉親說明河槽地下水補注計畫。記者王勇超／攝影

近年政府「藏水於土」大規模開發伏流水、地下水水利署在高屏推動河槽補注地下水及保育，配合疏濬工程及高灘地土地條件，施行河槽地下水補注。水利署長賴建信說，目前已設置5處地下水補注區，預計1年可以補助600多萬至780萬噸地下水，相當於1座鳳山水庫的蓄水量。

立委邱議瑩說，高雄美濃的南隆、吉洋地區，每年3、4月分都會面臨缺水的痛苦，當地農民想要把水流下來，也很關心怎樣補充地下水，因為在這個地方，不管民生或灌溉用水，都相當仰賴地下水，所以她今天邀水利署來到美濃辦說明會，讓鄉親更清楚水利署推動的河槽補注地下水計畫。

賴建信表示，依照水利署研究，在高屏溪、荖濃溪與隘寮溪，只要下雨或讓多一點雨水可以入滲水中，對於整個美濃、吉洋、甚至高雄的大樹地區的地下水，會相當有幫助。水利署從去年11月開始施行河槽地下水補注計畫，目前已設置5處地下水補注區，可增加蓄水面積，讓更多水滲到地下，遇到大水會被沖垮，再即刻修補，即可恢復蓄水。

有美濃地區農民在說明會現場提出質疑，擔心水利署的河槽地下水補注計畫會影響灌溉用水。賴建信說，河槽地下水補注，是在河床灘地設置地下水補注區，配合第七河川局疏濬就地取材，做成土堤圍堰，如果疏濬時不影響灌溉用水，河槽地下水補注計畫也不會影響。

賴建信說，水利署規劃在高屏溪、荖濃溪與隘寮溪具補注潛勢範圍，施行河槽地下水補注，預計1年可以補注600多萬至780萬噸地下水，相當於一座鳳山水庫的蓄水量；其中荖濃溪高美大橋周邊河槽補注區，由地下水流向顯示，可挹注美濃吉洋一帶地下水，預期完工後可帶給美濃地區1年285至475萬噸地下水補充。

水利署河槽地下水補注計畫，利用疏浚的砂石在河床蓋微型土堤，增加滯水範圍，讓更多水進入地下。圖／水利署提供
水利署河槽地下水補注計畫，利用疏浚的砂石在河床蓋微型土堤，增加滯水範圍，讓更多水進入地下。圖／水利署提供
水利署長賴建信。記者王勇超／攝影
水利署長賴建信。記者王勇超／攝影
水利署推動河槽地下水補注計畫，有美濃區居民擔心影響灌溉用水。記者王勇超／攝影
水利署推動河槽地下水補注計畫，有美濃區居民擔心影響灌溉用水。記者王勇超／攝影
水利署目前已在高、屏設置5處地下水補注區（紅點處）。圖／水利署提供
水利署目前已在高、屏設置5處地下水補注區（紅點處）。圖／水利署提供

地下水 水利署 美濃

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