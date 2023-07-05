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屏東縣養殖漁業登記證有效年限從5年放寬10年
屏東縣是養殖漁業重鎮，養殖魚塭面積4824公頃，年產量約8萬1647公噸，年產值約120億元，屏東縣府農業處指出，因應時代變遷與保障養殖漁民權益，縣府今年6月修正屏東縣陸上魚塭養殖漁業登記及管理規則，縣內養殖漁業登記證有效年限，由原本5年延長至10年，減少漁民期滿換證申請奔波，也減少經費支出。
縣府農業處表示，石斑、午仔魚、泰國蝦、甲魚、觀賞魚等魚種為縣內養殖大宗，設有7處養殖漁業生產區，鹽埔、塭豐、下埔頭、番仔崙、東海、北勢寮及大庄，面積共1736公頃，另有塭豐及北勢寮2處海水供水站。
農業處長鄭永裕說，養殖漁業設置成本較高、養殖魚塭不易變動、養殖漁民持續養殖事業等特性，加上「屏東縣陸上魚塭養殖漁業登記及管理規則」從民國91年發布施行至今，養殖漁業登記證有效年限均未曾修正過。
鄭永裕說，屏縣府與各縣市銜接，今年6月修正屏東縣陸上魚塭養殖漁業登記及管理規則，屏東養殖漁業登記證有效年限由原本5年延長至10年，讓漁民免於每5年就要奔波換證，而影響政府紓困、災害救助、保險等自身權益。
農業處指出，只要舊登記證到期前後3個月內，攜帶該登記證與相關資料向魚塭所在公所提出申請，縣府派員會勘，確認魚塭無變更且持續有養殖，便會核發10年有效期限的養殖漁業登記證給養殖漁民。縣內養殖漁業登記證核發約2200多張，養殖面積1200多公頃，占總養殖面積3成，也鼓勵漁民申請。
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