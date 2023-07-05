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眷村園區諜對諜！再見捌捌陸推實境遊戲《風聲諜影》
「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」與芒果遊戲合作，7月29日舉辦《風聲諜影》實境遊戲競賽，邀請各路玩家入園挑戰。這項以眷村諜報為主題的室內實境解謎遊戲，過程中玩家扮演軍中特務，穿梭於高階海軍將領眷舍，搭配手機和道具，細察每個破關線索，從電報找出試圖暗殺將軍的間諜。
再見捌捌陸臺灣眷村文化園區位於左營區明德新村2、3、4、5、10、11、12-1號。高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏表示，再見捌捌陸以豐富文物和影像保留時代氛圍，希望透過實境遊戲延伸展覽體驗，輕鬆了解眷村歷史文化脈絡，同時加深左營人文旅遊的知識面，期盼眷村不是一個凍結於時空中的代名詞，而是透過不同族群的參與，思考未來保存與活用眷村文化的可能性。
芒果遊戲指出，《風聲諜影》打破民眾對眷村寧靜悠閒的想像，解謎過程中的懸疑氛圍與隊友默契的考驗，將會是實境遊戲的一大挑戰。7月29日下午1點至5點舉行實境遊戲競賽，詳情可至官網報名，或搜尋「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/Mingdexinchun。
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