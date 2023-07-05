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影／移除綠鬣蜥 屏東縣6年抓捕6萬多隻 這些鄉鎮是熱區

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府農業處移除外來種綠鬣蜥，6年捕捉6萬多隻，都是全國之冠，這兩年移除數量都破萬，今年上半年移除9千多隻。記者劉星君／攝影
屏東縣府農業處移除外來種綠鬣蜥，6年捕捉6萬多隻，都是全國之冠，這兩年移除數量都破萬，今年上半年移除9千多隻。記者劉星君／攝影

屏東縣府農業處從2018年起移除外來種綠鬣蜥，2019年推捕捉綠鬣蜥兌換農產品獎勵措施，鼓勵民眾移除外來種，也聘用綠鬣蜥達人與廠商抓蜥，連兩年捕捉破萬隻，都是全國最多。農業處統計，2018年至今，6年移除6萬889隻，今年度上半年就捕捉9056隻，屏東市、潮州鎮、萬丹、竹田、麟洛、九如、新園與鹽埔鄉是綠鬣蜥出沒熱區。

農業處長鄭永裕說，綠鬣蜥曾是熱門寵物，幼體色澤鮮豔且易於飼養被飼主當成飼養爬蟲類入門首選，當綠鬣蜥逃逸野外或養到大隻被棄養，近10年來成為危害生態環境大麻煩。2020年8月農委會正式公告綠鬣蜥為有害生態環境、人畜安全之虞的原非我國原生種陸域野生動物的種類。

鄭永裕說，綠鬣蜥會築巢挖土堤，恐破壞水利結構，啃食嫩葉幼苗造成農損，野外幾乎沒有天敵族群量愈來愈龐大。屏東縣府配合中央強力捕捉移除綠鬣蜥，預防族群擴散。近3年平均每年接獲5件以上通報綠鬣蜥啃食農作物幼苗案件，以紅豆來說，接獲通報面受害面積約4公頃，占全縣種植面積（平均4410公頃）約0.1％。

防堵綠鬣蜥擴散，農業處表示，除兌換農產品獎勵外，近年委託專業廠商和綠鬣蜥達人移除，從2018年迄今全縣已移除6萬多隻，未來持續移除，捕捉的綠鬣蜥人道處理，也將大隻綠鬣蜥做成標本，做為生態教育一部分。

農業處移除綠鬣蜥業務簡琮倫今示範如何用套索捕捉，他說，綠鬣蜥攻擊強，爪子利、尾巴長，容易被爪子刮傷與尾巴後座力打到手臂，還曾出現套索棒子被綠鬣蜥拉扯掙扎當場斷棒。

農業處指出，屏東縣33鄉鎮有8個鄉鎮是綠鬣蜥熱區，周邊都有溪流河畔，屏東市萬年溪、高屏溪流域與大湖圳水道。萬丹鄉的萬丹大排、牛稠溪、竹林圳、竹圍埤東溪。竹田鄉則是農田，果園，竹田一號大排。麟洛鄉在南二高橋下、麟洛溪水道。潮州鎮在東港溪、民治溪、泗林綠色隧道、三星橋水道。九如鄉在武洛溪流域。新園鄉在東港溪流域、新埤獅頭庄水農場。鹽埔鄉隘寮溪排水道、大仁東路排水溝與養蝦池。

農業處指出，抓捕綠鬣蜥雖然有農產品獎勵兌換機制，提醒民眾，若發現綠鬣蜥時應通報縣府1999或1959動物保護專線由專業人員以符合動物福利規範移除，避免捕捉過程不慎遭受綠鬣蜥攻擊受傷。也請飼養寵物民眾，遵守「飼養不棄養」。

屏東縣府農業處將捕捉的綠鬣蜥製作成標本。記者劉星君／攝影
屏東縣府農業處將捕捉的綠鬣蜥製作成標本。記者劉星君／攝影
小隻綠鬣蜥。記者劉星君／攝影
小隻綠鬣蜥。記者劉星君／攝影
屏東縣府農業處人員示範用套索抓捕綠鬣蜥，圖中的綠鬣蜥為標本。記者劉星君／攝影
屏東縣府農業處人員示範用套索抓捕綠鬣蜥，圖中的綠鬣蜥為標本。記者劉星君／攝影
大隻綠鬣蜥。記者劉星君／攝影
大隻綠鬣蜥。記者劉星君／攝影
綠鬣蜥。記者劉星君／攝影
綠鬣蜥。記者劉星君／攝影

綠鬣蜥 屏東縣 萬丹

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