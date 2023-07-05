高市公車式小黃服務升級 再增桃源往返梅山、寶山2路線
偏鄉交通往來不易，高市交通局為滿足偏鄉居民行的需求，即日起擴大「公車式小黃」服務範圍，增加杉林大愛園區公車式小黃往返桃源梅山及寶山路線2路線。
高市「公車式小黃」是結合計程車與公車的便利運具，2019年上路比照市區公車收費方式深入偏鄉服務。目前路線數已有61條，涵蓋高雄33個行政區，去年運量達16.9萬人次，有效提供偏鄉居民運輸需求。
交通局表示，今日推出往返「桃源-梅山」、「桃源-寶山」2路線，提供偏鄉民眾在就醫、採買、上班和上學的需求上，能有更便利的交通接送服務。
交通局說，2022年1月推出「幸福共享高雄GO」整合多元車輛，並導入運具媒合服務與預約平台，提供美濃生活圈民眾預約交通服務。
因服務備受好評，今年擴大服務至杉林地區，截至6月底，已服務超過11500班次，累計運量超過3萬5千人。今年將計畫持續擴大至六龜、內門區，以提供當地居民便利運輸服務。
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