高雄鳥松區文前路將拓寬 10日起封路施工2個月

高雄澄清湖與鳥松區交界的文前路因道路縱坡較大且為轉彎路段，上下班車流量大，易發生交通事故，經民代反映及相關單位多次會勘，已爭取到中央補助經費將拓寬道路，預計7月10日起封路施工2個月，工務局新工處提醒用路人，盡可能改道行駛，確保行車安全。

工務局表示，文前路道路坡度大，路寬僅6公尺且雙向會車，容易發生交通事故。市府為減少車禍頻率，將拓寬為14公尺並減緩道路坡度。目前已完成右側排水溝工項，後續將進行左側擋土牆、排水溝、路面基底層降挖及瀝青鋪設等工項，預定7月10日上午6點起封路施工。

新工處表示會提前設置替代路線導引牌，且通知當地里長及張貼施工通知，封閉期間約2個月，預計9月中旬開放通行。提醒用路人配合依照工區周邊緊時指示標誌通行，盡可能避開壅塞路段，並改行大埤路、濱湖路、文前路、文海街等， 服務專線：施工單位可洽方先生0905598277，監造單位洽蔣先生0981-321739。