小而美診所暫代南迴醫院 居家醫療守護偏鄉

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中央社／ 台東縣5日電
前台東縣達仁鄉衛生所主任徐超斌12年前推生「南迴醫院」，因遇到瓶頸先成立「南迴診所」，日前正式開業，以居家醫療服務為主。圖／聯合報系資料照
前台東縣達仁鄉衛生所主任徐超斌12年前推生「南迴醫院」，因遇到瓶頸先成立「南迴診所」，日前正式開業，以居家醫療服務為主。圖／聯合報系資料照

有感於台東南迴4鄉鎮醫療資源不足，前台東縣達仁鄉衛生所主任徐超斌12年前推生「南迴醫院」，因遇到瓶頸先成立「南迴診所」，日前正式開業，以居家醫療服務為主。

徐超斌5年前離開公職後，到衛福部台東醫院急診室服務，並且開始籌備「醫療財團法人南迴基金會」，號召社會大眾力量興建「南迴醫院」提升偏鄉醫療，去年7月先在大武鄉成立居家護理所和成立「醫療財團法人南迴基金會南迴診所」，今年6月28日正式開業。

去年南迴診所成立時徐超斌表示，南迴診所由他擔任主責醫師，採定點門診與居家醫療並用的服務模式，規模雖不比當初構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，診所初期將由他和高雄義大醫院合作，若他進行居家醫療服務時，診所會有1名義大醫院醫師駐診，平時則由他在診所服務看診，未來會隨著診療需求，陸續增加醫師。

他說，南迴醫院至今未設立，主要是衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，要維持醫院成本效益非常不容易，因此，還需審慎研議評估，若順利的話，最快2年能核定；設置南迴醫院資金初估新台幣3億元，截至111年7月募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金在邀集大家共同響應。

台東縣政府衛生局副局長鍾明霞今天接受中央社記者電話訪問表示，南迴診所目前的服務是居家長照這區塊，至於將來是否成立醫院，台東衛生局至今尚未接到醫療財團法人南迴基金會的醫院籌設計畫的修正補件資料。

台東 衛生局

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