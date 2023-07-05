高雄輕軌二階工程擴大 覺民大順路口封閉

高雄環狀輕軌第二階段統包工程施工，車流不少的三民區大順二路與覺民路口，今天起封閉。高雄市警交通大隊表示，覺民路車輛禁止穿越大順二路，僅維持大順二路南北向車輛通行。

高雄市警交通大隊表示，三民區大順二路與覺民路口管制期間，從今天到9月30日，共87天，東西向的覺民路禁止車輛穿越大順二路，警方提醒東西向用路人提前改道九如路等替代道路，避免在這處寺閉路口受阻。

高雄環狀輕軌第二階段統包工程，大順一路、大順二路與省道台1線民族路口的工程，因施工需求，從7月3日到8月18日設交管措施，大順路維持雙向2線車道通行、民族一路則管制為2線快車道、1線慢車道，由於位在省道重要交通路口，被視為交通「魔王關卡」。