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台金航班 日增千餘機位
暑假台金航線幾乎班班客滿，7月起每天增加超過1千個機位，縣府表示，觀光處會視暑期臨時性需求與現場情況，會同台北、金門航站共同啟動應變措施。
小三通3月開放中轉後，台金空運航線需求浮現，金門縣長陳福海4月間即指示觀光處向交通部民航局爭取增加台金航線運能。
縣府觀光處表示，考量暑假旅遊旺季、在地人來往台灣本島需求增加，民航局與縣府協調出立榮、華信航空公司7月起增加運能，台金單向6月日平均是3285個座位，7月起座位數提高到3809個，運能增約16%。
觀光處說明，此次增加運能以金門往來台北、台中及高雄等3條航線為主，高雄航線以立榮航空每日1架次放大機型做為運能提升方式，台北、台中航線以增加航班併同放大機型紓解。
據了解，民航局近日依據中油7月3日公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，航空公司預計8月1日起調降國內航線全額票價，調幅最大為華信航空台北－金門，從2641元降為2459元，降182元、降幅6.9%。
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