小琉球海灘幣搶手 使用率僅1成

屏東小琉球愛龜淨灘活動邁入第8年，本月7日至26日將辦5場次，淨灘者撿拾垃圾可換取海灘幣，島內上百家店家提供消費優惠，因海灘幣手繪精美、限量發送成為「活動招牌」，多數被淨灘者收藏，使用率僅1成，主辦單位呼籲持海灘幣多消費流通、支持店家。

鵬管處表示，小琉球爆量旅客衝擊地方環境和海龜生態，在地推動海洋環保教育的海湧工作室、台灣咾咕嶼協會，8年前結合鵬管處淨灘活動，鼓勵遊客撿拾海廢垃圾可換海灘幣，並串連島上百家觀光業者響應，持海灘幣享消費優惠，除淨灘、減塑也推廣愛龜責任旅遊。

澎管處說，海灘幣由在地設計師林佩瑜製作，她將海邊撿拾的碎玻璃，磨圓後手工彩繪海龜圖案、搭配海洋藍及琉球Liuqiu英文字，散發濃濃海洋風，除島民定期參與，不少人揪團專程參加，2018年曾被觀光局選為島上「必做」事之一，迄今已發行逾2000枚。

「流通率太低，讓人哭笑不得！」小琉球海湧工作室副執行長郭芙說，早年兌換規則是撿2公斤垃圾換1枚，因海灘幣極具特色、太搶手，之後改以組別為單位，希望人人都有機會拿到。

郭芙說，但多數人取得海灘幣後不願消費、都帶回收藏，至今流通率僅1成，失去貨幣流通交流本意，呼籲大家多消費流通，也是支持店家。