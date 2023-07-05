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攤商控遭驅離 凱旋夜市業者澄清

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導

凱旋夜市多名攤商昨在攤位上拉白布條，指控經營夜市的元凱資產公司，因內部經營權爭議，無故退回政府3000萬補助款，並以工程為由逼迫攤商離開、影響生計；元凱資產公司表示，沒有任何驅離攤商舉動，已擬定更優惠條件與攤商合作。

高雄市府經發局表示，針對凱旋夜市內部經營權爭議，要求管委會以攤商權益為優先，務必合法、妥善與攤商溝通，兼顧雙方權益，讓問題解決；經發局將持續行政檢查，若查獲違反自治條例，將命其限期改善，屆期不改善可處以罰鍰。

承租夜市土地的許芳瑞昨拉白布條指控，每月定期繳納20萬租金，5月卻收到存證信函，以未如期繳納費用為由，要求終止契約，此舉影響約160攤商生計；吳姓業者說，已投資百萬擴大營業，沒想到夜市日前貼公告，要做電力維修、沒有期限，擔心夜市就此收攤。

自稱元凱公司董事長曾繼輝表示，原爭取3000萬補助做夜市改造，卻被他人以大股東身分派代表出面終止補助款，也把公司負責人換掉，他身為董事長卻不知情。

元凱公司派代表發言澄清，也否認曾的說法，指中央補助案企劃書設定攤商對象為「日本人」，去年招商不易，公司才退回補助案，公司對許的不實指控將提告以維聲譽，也強調未驅離攤商，將調降管理費、不收水電費等優惠與攤商一起打拚。

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