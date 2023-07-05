高雄推身障友善店家 民盼更普及

高雄約有14萬身障人士，市府社會局推身心障礙友善場所輔導計畫，鼓勵商家加入無障礙設施，讓身障族群更方便，但部分身障者及家屬認為，參與店家不夠普及，對身障者助益有限，籲政府徹底改善道路交通無障礙設施，舉凡取締身障車位被占用、人行道違停、消除障礙物等作為，才能讓輪椅族獲得真正便利。

高市府工務局道工處表示，對於人行環境改善，除派員修繕坑洞，今年已規畫陸續改善醫院、車站、商圈、學校等活動頻繁區域周邊人行環境，並加強取締、杜絕車輛違規行駛人行道。

高雄市脊髓損傷者協會主任陳羿斈說，台灣進入高齡化社會，除身障者需要無障礙空間，長輩、孕婦或臨時受傷者都有需求，用餐、購物、出入都常遇門檻、樓梯、地面不平整等阻礙，因此與社會局合作，規畫友善營業場所或服務措施，已有257家業者參加。

獲友善認證的琲熊咖啡負責人陳慶忠表示，注意到行動不便及長輩需求後，改善店內門檻高低差，讓店內寬敞明亮，並設置大字型菜單方便閱讀，但改造也受阻礙，像公廁涉及建物結構無法變動，若身障者有需求，僅能由員工引導使用較寬敞的員工廁所。

黃姓身障者家屬說，店家願意做空間改造樂觀其成，但參與餐廳數量仍不夠普及，且公共運輸、人行道空間等都須徹底改善，才能讓輪椅族獲得真正便利。

潘姓輪椅族表示，騎身障機車出入常遇身障車位被占用，或餐廳、百貨身障電梯客滿，搭不到電梯，路上人行道也常有違停車輛、障礙物、甚至凹凸不平坑洞，需更多作為、持續宣導，才能讓更多人重視身障者權益。

市府交通局表示，積極推動道路人行環境改善，落實人本交通，依身障者需求，檢討增設身障汽機車格位，並宣導取締占用身障車位。另高雄市無障礙公車比例，年底前可提升至78.9%，將持續要求業者汰換、更新為電動低地板車型，滿足輪椅族需求。