快訊

有瑕疵？智能手表自燃爆炸 業者揭產品1設計釀憾事

藍正龍驚爆婚變後首露面 親自證實「與周幼婷已分開」

凱旋夜市停電整修攤商叫苦 疑陷經營權糾紛

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
凱旋夜市有攤商懸掛布條，要求夜市管理方顧及他們生計。記者劉學聖／攝影
凱旋夜市有攤商懸掛布條，要求夜市管理方顧及他們生計。記者劉學聖／攝影

凱旋夜市近日不平靜，上月初才傳出夜市媒體聯絡人疑因糾紛住處遭潑漆，今天則有攤商到現場拉布條，指控經營夜市的資產公司，無故退回政府3千萬補助款及以工程為由逼迫攤商離開影響生計，現場還牽連出經營權糾紛。對此，經營凱旋夜市的元凱資產公司表示，沒有任何驅離攤商舉動，已擬定更優惠條件與攤商合作。

在凱旋夜市經營遊戲機台的吳姓業者說，進到夜市擺攤一年就遭遇新冠疫情，得知有爭取3千萬補助做改造，看好未來發展，因此投資百萬擴大營業，沒想到補助卻被夜市經營方退回，日前還發出公告要做電力電力維修且沒有公布期限，擔心夜市是否就此收攤。

一位承租夜市土地經營跳蚤市場的許芳瑞指控，有使用契約與元凱公司承租土地，每月有定期繳納20萬租金，5月份卻收到存證信函，以未如期繳納費用為由，要求終止契約，影響跳蚤市場約160攤商生計。

自稱元凱公司董事長曾繼輝表示，公司好不容易爭取3千萬補助要做夜市改造，卻由一位蘇姓前議員以大股東身分派代表出面，要終止補助款，也把公司負責人換掉，自己作為董事長卻都不知情。

元凱公司派代表發言澄清，指中央補助案因企劃書設定攤商對象為「日本人」，去年適逢疫情肆虐招商不易，本公司惟恐浪費公帑故退回補助；針對許芳瑞指控，屬自導自演與事實不符，公司將提起訴訟以維聲譽，也強調公司並無驅離攤商舉動，將推出調降管理費、不收水電費等優惠方案與攤商一起打拼；有關曾繼輝指控，說明元凱公司為一人公司，負責人為黃勝楠，並無他人涉入公司經營。

遭影射涉入經營權糾紛的前高雄市議員蘇言城，由兒子蘇致榮代表發言表示，父親僅受元凱公司委託處理跳蚤市場接管一事，針對指控將訴諸法律。

高雄市府經發局針對凱旋夜市內部經營權爭議，要求管委會以攤商權益為優先，務必合法、適情妥善與攤商溝通，在兼顧雙方權益下，使問題能和平理性解決；經發局將以主管機關之立場持續進行行政檢查，若查獲有違反高雄市攤販臨時集中場管理自治條例規定的情事，將命其限期改善並屆期不改善，予以處以罰鍰。

凱旋夜市陷經營權糾紛，攤商憂影響生計。記者劉學聖／攝影
凱旋夜市陷經營權糾紛，攤商憂影響生計。記者劉學聖／攝影

夜市 高雄市 疫情

延伸閱讀

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案 延押2個月

台中龍井社區突停電 顏寬恒：進立院優先爭取預算到海線

高雄美術館周邊驚傳停電 台電澄清非臨時：已提前復電

高雄美術館一帶停電 台電：「計畫性」開關更換 中午復電

相關新聞

高雄唯一合法夜市爆經營糾紛 攤商掛起白布條求生存

高雄唯一合法的凱旋夜市爆發經營糾紛，高雄凱旋夜市在11年前開張，全盛時期攤位多達三百多攤，如今卻只剩三十多攤，慘澹經營之...

日籍學者好奇中國壓力 連江縣長：離島無感「陸無人機只是做樣子」

長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸3日到連江縣政府訪問縣長王忠銘，並詢及是否會感受到中國壓力。王忠銘說，離島直說...

凱旋夜市停電整修攤商叫苦 疑陷經營權糾紛

凱旋夜市近日不平靜，上月初才傳出夜市媒體聯絡人疑因糾紛住處遭潑漆，今天則有攤商到現場拉布條，指控經營夜市的資產公司，無故...

屏東高度疑似登革熱個案今3採 動員逾4千人次防疫

近日登革熱疫情升溫，屏東上周出現1例高度疑似確診個案，衛生局今做第3次採檢，環保局則全力動員，號召15鄉市環保志工隊，動...

金門金湖市區停車要收費了 最快8月底啟動

民眾注意囉，金湖鎮鬧區的停車位可能要開始收費了！金門縣政府繼2年前推出金城鎮的路邊停車收費，為改善金湖鎮市區停車窘境，經...

登革熱延燒 高雄新增2高度疑似個案均有台南活動史

疫情延燒！高雄目前累積4例本土登革熱病例，包括茄萣區1例、仁武區2例、鳳山區1例，今天傳出又有2例高度疑似個案，快篩陽性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦