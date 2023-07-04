凱旋夜市停電整修攤商叫苦 疑陷經營權糾紛

凱旋夜市近日不平靜，上月初才傳出夜市媒體聯絡人疑因糾紛住處遭潑漆，今天則有攤商到現場拉布條，指控經營夜市的資產公司，無故退回政府3千萬補助款及以工程為由逼迫攤商離開影響生計，現場還牽連出經營權糾紛。對此，經營凱旋夜市的元凱資產公司表示，沒有任何驅離攤商舉動，已擬定更優惠條件與攤商合作。

在凱旋夜市經營遊戲機台的吳姓業者說，進到夜市擺攤一年就遭遇新冠疫情，得知有爭取3千萬補助做改造，看好未來發展，因此投資百萬擴大營業，沒想到補助卻被夜市經營方退回，日前還發出公告要做電力電力維修且沒有公布期限，擔心夜市是否就此收攤。

一位承租夜市土地經營跳蚤市場的許芳瑞指控，有使用契約與元凱公司承租土地，每月有定期繳納20萬租金，5月份卻收到存證信函，以未如期繳納費用為由，要求終止契約，影響跳蚤市場約160攤商生計。

自稱元凱公司董事長曾繼輝表示，公司好不容易爭取3千萬補助要做夜市改造，卻由一位蘇姓前議員以大股東身分派代表出面，要終止補助款，也把公司負責人換掉，自己作為董事長卻都不知情。

元凱公司派代表發言澄清，指中央補助案因企劃書設定攤商對象為「日本人」，去年適逢疫情肆虐招商不易，本公司惟恐浪費公帑故退回補助；針對許芳瑞指控，屬自導自演與事實不符，公司將提起訴訟以維聲譽，也強調公司並無驅離攤商舉動，將推出調降管理費、不收水電費等優惠方案與攤商一起打拼；有關曾繼輝指控，說明元凱公司為一人公司，負責人為黃勝楠，並無他人涉入公司經營。

遭影射涉入經營權糾紛的前高雄市議員蘇言城，由兒子蘇致榮代表發言表示，父親僅受元凱公司委託處理跳蚤市場接管一事，針對指控將訴諸法律。