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屏日友好祭去年吸引10萬人次 本周五屏東勝利新村閃亮登場

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「2023屏日友好祭」7月7日在屏東勝利星村登場，不出國門也能感受置身日本的樂趣。圖／屏東縣政府提供
「2023屏日友好祭」7月7日在屏東勝利星村登場，不出國門也能感受置身日本的樂趣。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所、台北駐福岡經濟文化辦事處攜手合作，於7月7日至7月9日在屏東勝利星村舉辦「2023屏日友好祭」活動，邀請超過40個日本城市、日系企業及屏東特色物產品牌共同展出，一連3天展示各種吃喝玩樂魅力活動，不出國門也能感受置身日本樂趣。

傳播暨國際事務處指出，屏東與日本在經貿、觀光及文化方面一直都有頻繁的合作交流，疫情嚴重期間也互贈防疫物資共度難關；縣府去年特別與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「屏東‧日本友好感謝祭」，3天活動就吸引超過10萬人次參加。

「2023屏日友好祭」活動預計自7月7日登場，首日邀請日籍人氣主廚MASA山下勝現場大秀廚藝。主廚MASA旅居台灣多年，不僅廚藝好且中文流利，擅長將日常的食材以日式細膩的手法重新演繹，深受百萬粉絲喜愛，他此次將示範利用屏東特色食材鮪魚、櫻花蝦等，烹調出美味和風料理。

活動期間推出多樣舞台秀，有氣勢磅礡的和太鼓、日本民謠三味線，及小朋友最愛的唱跳姐姐、日本劍玉雜耍等，活動場內也有日本各縣吉祥物公仔與屏東蔥寶一起與民眾同樂拍照打卡。凡參加攤位集章換獎、手作DIY體驗、試吃試飲等活動，完成指定任務，還可獲得日本原裝小禮物，歡迎全家到時一起來同樂。

日本台灣交流協會 屏東

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