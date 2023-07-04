高雄唯一合法夜市爆經營糾紛 攤商掛起白布條求生存

高雄唯一合法的凱旋夜市爆發經營糾紛，高雄凱旋夜市在11年前開張，全盛時期攤位多達三百多攤，如今卻只剩三十多攤，慘澹經營之際又爆發經營紛爭，原因是承租土地的資產管理公司與股東糾紛，卻連累夜市攤商受害，還有攤商指控，元凱資產公司假借台電人員經測試電路超載，改善工程名義，實則驅趕原有攤商，今天下午雙方代表都出現在夜市現場各說各話，希望市府能介入協調，不要讓夜市消失。

高雄凱旋夜市經營團隊表示，凱旋夜市是高雄合法夜市，經過三年疫情慘澹經營，好不容易迎來曙光，卻遭遇資產管理公司介入，原先中央承諾的3千萬補助改建，攤商們樂觀其成，怎料卻又喊卡，攤商質疑管委會黑箱作業，攤商們希望能在合法夜市擺攤，不要剝奪攤商生存權。元凱資產公司代表則表示，他們已經終止與對方的合作關係，若有異議應訴諸司法，未來願與攤商一起拚經濟，不會讓夜市消失。 高雄唯一合法的凱旋夜市爆發經營糾紛，攤商掛起白布條希望能求生存。記者劉學聖／攝影 高雄唯一合法的凱旋夜市爆發經營糾紛，攤商掛起白布條希望能求生存。記者劉學聖／攝影