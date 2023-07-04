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屏東高度疑似登革熱個案今3採 動員逾4千人次防疫
近日登革熱疫情升溫，屏東上周出現1例高度疑似確診個案，衛生局今做第3次採檢，環保局則全力動員，號召15鄉市環保志工隊，動員總計逾4千人次展開環保行動；縣長周春米表示，上周屏東出現高度疑似確診個案，已於個案周遭環境進行3次清消作業，另設置採檢中心，若民眾察覺身體出現異狀，可至採檢中心進行檢驗。
截至今中午以前，全國登革熱累計173例本土病例，其中台南市163例、雲林縣6例、高雄市4例，屏東縣於6月26日出現高度疑似確診個案，檢驗結果尚待今天第3次採檢判定，若結果確定為本土病例，將打破縣內6年掛零紀錄。
防疫措施方面，環保局與縣內33鄉鎮市公所共同進行清消與防疫宣傳作業，公所動員逾2千人次，進行80多次化學噴藥，面積近16萬平方公尺，並派員進行街道巡查配合勸導，若發現積水或孳生源會現場協助清除。
環保局表示，因應登革熱疫情，除加強清消，也已號召15鄉市環保志工隊，共動員2287人次，執行環境孳清工作，包括麟洛、枋山、新園、竹田、里港、內埔、萬巒、崁頂、九如、林邊、萬丹、佳冬、長治、枋寮鄉、屏東市等環保志工隊，並沿途宣導「巡、倒、清、刷」4大防疫要領，帶動社區居民動手清潔，讓病媒蚊及孑孓無處可藏。
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